Rorschwihr, France

En Alsace, les premières bouteilles du millésime 2017 commencent à sortir doucement des caves des vignerons. Cette année, à cause du gel du printemps, ce sera une très petite récolte avec 20% de rendements en moins .

En revanche, la qualité est là, elle est exceptionnelle et les amateurs vont sans doute se précipiter dans les caves dans les mois qui viennent pour réserver leurs bouteilles. Les vendanges ont été précoces et le soleil d'avant vendanges a fait du bien aux vignes.

Premières bouteilles de Sylvaner très prometteuses sur le domaine Fernand Engel à Rorschwihr

A Rorschwihr sur la route des vins, près de Ribeauvillé, sur le domaine Fernand Engel, les premières bouteilles de Sylvaner ont été sorties, elles sont d'une qualité exceptionnelle. Toutefois, le gel du printemps a fait tout de même des dégâts, avec 28% de récolte en moins.

Le Sylvanner 2017 est de très bonne tenue explique Xavier Baril, le manager général du domaine Fernand Engel Copier

" Une superbe acidité, une belle structure, une bonne tenue en bouche. Un côté pur et cristallin," ce sont les premiers mots de Xavier Baril, le manager général du domaine, pour qualifier ses premières bouteilles de Sylvaner. La suite risque d'être superbe aussi. Les ventes de Sylvaner 2017 devraient débuter dans le courant du mois de mai en Alsace, même si 900 bouteilles de ce millésime sont déjà parties en Norvège.

Xavier Baril a de quoi avoir le sourire avec millésime 2017 © Radio France - Guillaume Chhum

Le vigneron bio, installé depuis 1968, devrait dans la foulée cet été, sortir le rosé. Puis viendront ensuite les classiques : riesling, gewurztraminer et crémant. Le domaine Fernand Engel, c'est 63 hectares de vignes et 550.000 bouteilles par an.

L'effet 2017 va se ressentir sur les ventes, peut-être pas sur toutes les ventes, mais elles vont décoller. Les gens vont anticiper la qualité," Xavier Baril

907 000 hectolitres, toutes appellations confondues, ont été récolté en Alsace. C'est un peu plus que les prévisions qui étaient de 855 000 hectolitres. Ce qui entraîne une baisse des volumes de 20% par rapport à 2016.