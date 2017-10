Viticulture : plus de 600 signatures en Indre-et-Loire contre la campagne du ministère de la santé

Les viticulteurs dénoncent une nouvelle campagne de communication du ministère de la santé qui prône une réduction de la consommation de vin pour réduire le risque de cancer. Les professionnels évoquent une stigmatisation inacceptable. Une pétition nationale a déjà recueilli 10.000 signatures.

Les professionnels du vin en Indre-et-Loire sont également mobilisés comme leur collègues viticulteurs en France. Ils dénoncent une nouvelle campagne de communication du ministère de la santé.

Réduire sa consommation d'alcool diminue le risque de cancer. Franchement c'est pas la mer à boire

Sur cette affiche, on peut voir également un tire bouchon accolé au slogan. C'est "le tire bouchon de trop" disent les viticulteurs. Ils ont le sentiment d'être stigmatisé.

Letirebouchondetrop.fr : plus de 10 000 personnes interpellent Emmanuel Macron https://t.co/3T3XXKWRoLpic.twitter.com/xStRcwztjl — CNAOC (@cnaoc) October 3, 2017

Une pétition a déjà recueilli 10.000 signatures en France, dont 600 en Indre-et-Loire : des viticulteurs, des salariés de la vigne et des fournisseurs. Guillaume Lapaque est le Directeur de la Fédération des Associations Viticoles d'Indre-et-Loire et de la Sarthe. Il explique que les vignerons tourangeaux n'ont pas l'habitude de pétitionner ou de manifester. La dernièrte manifestation, c'était le 8 décembre 2004, et c'était déjà une campagne du ministère de la santé pour stigmatiser le vin. On en a marre.

On est aujourd'hui à une consommation de 40 litres par an et par habitant, ce qui est totalement conforme avec ce que prône l'OMS

#update : + de 10 000 signatures pour la conso responsable sur https://t.co/wpoTNMFvV7! La mobilisation continue ! pic.twitter.com/cG7SMF0IwG — CNAOC (@cnaoc) September 26, 2017

Pour Guillaume Lapaque, on continue de taper sur le vin, mais on ne s'intéresse pas à l'alcoolisation excessive de la jeunesse.

Les professionnels invitent la population à se joindre à leur pétition. D'ailleurs, les 10.000 premières signatures ont été remises au Ministre de l'Agriculture le 28 septembre dernier. Le site letirebouchondetrop.fr a été créé pour l'occasion.