Viticulture : une très belle année pour les vendanges tardives en Alsace

Après les vendanges, place aux vendanges tardives en Alsace. Les vignerons appellent cela leur "caviar". Cette année, la vendange tardive sera de bonne tenue. Les baies sont récoltées en sur-maturité et le Botrytis cinerea ou la pourriture noble s'est bien développée, grâce aux pluies et un très bel ensoleillement.

Le retour des vendanges tardives en Alsace

L'année dernière, il y a eu très peu vendanges tardives en Alsace , à cause des pluies, des mauvaises conditions météo et du mildiou. Cette année, c'est donc le retour pour ces vendanges tardives, malgré les épisodes de sécheresse de cet été. Un millésime qui a été sauvé par les pluies de la fin du mois d'août.

" La pourriture noble s'est développée, parce qu'il y avait assez d'humidité cette fois. Il fallait aussi rentrer rapidement la vendange tardive à cause des guêpes et des abeilles qui commençaient à se nourrir avec les grains de raisin. Ca a été une année difficile pour elles. Il fallait aussi les rentrer rapidement, à cause de la forte quantité de pluie de ce dimanche. On a eu peur que ça tourne en notre défaveur," explique Jean-Philippe Becker, vigneron pour le domaine Jean Becker de Zellenberg, près de Colmar, sur la route des vins.

La pourriture noble s'est bien développée, contrairement à l'année dernière

Même satisfaction du côté de Rorschwihr, au domaine Rolly-Gassmann. " On a eu de belles couleurs pour le gewurztraminer. Cette année c'est un millésime très solaire, très proche de 1959, une très belle année. Il y a aussi une belle qualité pour le Botrytis, donc une belle finesse dans ces vins" analyse Pierre Gassmann à la tête du domaine. Le vigneron enregistre aussi de belles rentrées pour le Riesling, Muscat Pinot gris.

La pourriture noble s'est bien développée dans les parcelles de vendanges tardives - Jean-Philippe Becker

La qualité est donc là, tout comme la quantité . Les premières bouteilles sont attendues dans les deux années à venir.

