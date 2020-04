Vitiloire, le grand salon tourangeau des vins du Val de Loire ne se tiendra pas les 6 et 7 juin prochain

Plus personne ne se faisait guère d'illusion. La mairie de Tours annonce officiellement l'annulation de Vitiloire les 6 et 7 juin prochain sans exclure un hypothétique report. Ce grand salon des vins du Val de Loire réunit chaque année plus de 30 000 personnes boulevard Heurteloup à Tours.

Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir, les vignerons le savaient bien. Vitiloire ne pourrait pas se tenir comme prévu début juin sur le boulevard Heurteloup et dans les jardins de la Préfecture. Car ce grand salon tourangeau des vins du Val de Loire réunit chaque année plus de 30 000 personnes. Le Président de la République avait clairement annoncé que tous les rassemblements populaires seront interdits jusqu'à la mi-juillet.

La 18ème édition qui devait se tenir les 6 et 7 juin prochain n'aura donc pas lieu à ces dates-là. C'est officiel depuis ce mercredi après-midi. Annulé ou reporté sine die ? Impossible de le savoir précisément. La ville de Tours et les organisateurs du salon n’excluraient pas un hypothétique report, éventuellement à l'automne.

Cri d'alarme des viticulteurs dont les ventes sont en berne

L'annulation de Vitiloire est l'énième annulation de salon que subissent nos vignerons depuis ce printemps. Sans parler des restaurants fermés et surtout des ventes à la propriété complètement à l'arrêt. Une catastrophe quand on sait que les ventes directes représentent en temps normal 70% des ventes pour les vins de Touraine.

Pour nous, ce premier semestre 2020 est déjà terminé. Aucun chiffre d'affaires depuis mars. Sauf que la vigne, elle s'en fiche de savoir si on a des problèmes de trésorerie. Il faut vraiment une aide pour les viticulteurs à tous les niveaux", Benoît Gautier, président de la Fédération des associations viticoles d'Indre-et-Loire

Sans parler des marchés à l'export qui se sont effondrés à cause de la pandémie. A commencer par les deux premiers, les marchés américains et britanniques.

La guinguette de Tours est reportée

Sans surprise non plus, la Guinguette et la plage de Tours sur Loire n'ouvriront pas le 1er mai. Mairie de Tours et organisateurs travaillent à un éventuel report de l'ouverture durant l'été. Une décision sera prise au regard de l'évolution de l'épidémie.