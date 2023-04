Vitipastoralisme à Visan

Vincent a craqué pour la vigne et le vin au domaine de Coste Chaude à Visan, il y a cinq ans, en y trouvant « des relations humaines, conviviales et sereines». Dans cette exploitation en bio depuis 2014, il laisse la place depuis trois ans, chaque hiver, à un troupeau de moutons itinérants. Vincent voit une manière naturelle de tondre les parcelles, de diminuer l'utilisation des outils et fertiliser les terres de manière très naturelles et limiter les intrants. Le berger est à l'écoute du vigneron. C'est un vrai échange qui permet une coconstruction. «Chacun y trouve son compte. Le berger nourrit son troupeau à peu de frais avec de l'herbe produite dans un vignoble conduit en bio. Et moi, je confirme mon engagement dans une production engagée en faveur de l'environnement», explique Vincent. La seule limite est de ne pas dépasser le printemps pour éviter que les moutons se régalent avec les premiers bourgeons.

