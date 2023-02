Voici Rihanna, la vache qui représentera la race vosgienne au prochain Salon de l'Agriculture

Il y a quelques jours encore, la chanteuse Rihanna enflammait la mi-temps du Super Bowl aux Etats-Unis, l'un des dix événements sportifs les plus suivis au monde. Dans quelques jours, ce sera au tour de son homonyme vosgienne d'enflammer le Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, premier salon agricole du pays. La vache Rihanna, née et élevée sur les hauteurs de La Neuveville-devant-Lépanges, représentera la race vosgienne sur place.

Avec son petit veau

Son éleveur le reconnaît lui-même, la vraie Rihanna, il ne la connaît pas trop, même s'il a bossé. "Quand j'ai su que ma vache était sélectionnée, je me suis un peu intéressé et j'ai vu qu'elle avait déjà un bébé, et bien ça tombe bien puisqu'elle va à Paris avec son petit veau", explique Rémi Pierre. Et la petite Tourterelle, née en fin d'année 2022 n'y est d'ailleurs pas pour rien dans la sélection. "Son veau est super beau, d'insémination d'un taureau connu, en Vosgien, c'est un exceptionnel", se réjouit Rémi Pierre.

Rihanna auprès de Tourterelle © Radio France - Arthur Blanc

La maman et sa fille défileront donc tous les jours au Salon de l'Agriculture, pour mettre en avant la race vosgienne. Les transporteurs les amèneront à partir de ce jeudi 23 février. "Un peu de pression forcément", reconnaît l'éleveur qui lui aussi devra suivre le rythme. "Elles n'ont pas peur des gens et Tourterelle est douce comme un agneau." Il faut en attendant les préparer à la grande échéance. "Déjà physiquement pour qu'elles soient propres. Puis, on les sort pour qu'elles s'habituent à voir du monde, mais je ne me fais pas de souci, elles marcheront super bien", conclut-il.

