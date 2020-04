Volontaires dans l'agriculture : "Ce n'est pas de ça dont on a besoin", estime un producteur drômois

Certains producteurs drômois sont assez dubitatifs après l'appel à constituer une "grande armée de l'agriculture", lancé par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, pendant le confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. La plateforme lancée par le gouvernement et la FNSEA a déjà reçu 200 000 candidatures de volontaires prêt à venir travailler dans des exploitations mais au contraire, seuls 3000 agriculteurs se sont inscrits pour trouver de la main d'oeuvre.

Certains producteurs sont en fait réticents à faire appel à une main d'oeuvre novice. "J'ai des gens qui m'ont appelé qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture, comme cette dame, fort sympathique, pleine de bonne volonté, qui travaille dans le milieu de la mode et qui n'a pas d'activité. Elle a envie de venir à la campagne parce qu'à Paris elle doit s'ennuyer mais ce n'est pas de ça dont on a besoin", explique Emmanuel Martin, producteur à Epinouze, dans le Nord-Drôme, dont la récolte de fraises va débuter.

"Je veux des gens qui ont une connaissance du travail en agriculture" - Emmanuel Martin, producteur à Epinouze

Il lui manque une douzaine de saisonniers pour la récolte des fraises qui démarre mais il ne veut pas se risquer à prendre des volontaires qu'il ne connaît pas. "Moi je veux des travailleurs, des gens de terrain, qui ont une connaissance du travail en agriculture, des gens qui sont prêts à donner le maximum d'eux-mêmes et qui peuvent être présents pendant un mois ou un mois et demi. Il ne faut qu'on ait des personnes qui, dès qu'on va lever le confinement, vont reprendre leur travail d'avant en disant que l'agriculture c'est trop pénible", poursuit-il.

Emmanuel Martin est donc passé par ses canaux habituels, le bouche-à-oreille, la Direccte, Pôle Emploi ou la plateforme Agri Emploi 26. Il a ainsi été mis en contact avec des ouvriers marocains, bloqués en France après un contrat chez un arboriculteurs, qui doivent venir renforcer ses équipes.

Une plateforme dédiée aux besoins agricoles en Ardèche

En Ardèche, la Chambre d'agriculture a même choisi de lancer son propre groupe Facebook, "Je cherche / Je propose un emploi en agriculture en Ardèche", pour "canaliser les bonnes volontés", explique Sylvain Balmelle, l'un des vice-présidents de la Chambre.

"C'est peut-être l'emballement médiatique qu'il y a eu sur ces travailleurs agricoles qui pourra ouvrir des portes sur l'avenir" - Sylvain Balmelle, vice-président de la Chambre d'agriculture en Ardèche

Les volontaires doivent ainsi dire où ils habitent pour s'enregistrer, préciser leurs éventuelles compétences en agriculture et laisser un numéro de téléphone. Ce sont ensuite les agriculteurs qui contactent les profils qui les intéressent. "Et chaque année, on a des agriculteurs qui ont du mal à recruter. C'est peut-être l'emballement médiatique qu'il y a eu sur ces travailleurs agricoles qui pourra ouvrir des portes sur l'avenir", espère Sylvain Balmelle.