La récolte de bluets a débuté une dizaine de jours plus tôt dans les Vosges cette année !

Vosges, France

Le bluet des Vosges, la version cultivée de la myrtille sauvage, est de sortie ! Dans le massif des Vosges, on compte une trentaine de producteurs de bluets. Certains ont commencé à récolter ces baies dès la fin du mois de juin. Cela représente une dizaine de jours d'avance sur la période habituelle.

Reportage au milieu des arbustes de bluets dans cette plantation bio d'un hectare du Girmont-Val-d'Ajol.

Roland Balandier dans sa plantation de bluets bio au Girmont-Val-d'Ajol © Radio France - Seina Baalouche

"Une qualité exceptionnelle" cette année

Cette année, même si la récolte est précoce elle s'annonce très satisfaisante. " Nous avons eu après la pluie une période ensoleillée qui a été favorable au mûrissement des fruits. Cette année on a donc une qualité exceptionnelle et le volume est intéressant" explique Roland Balandier, producteur de bluets au Girmont-Val-d'Ajol, "Comparé aux deux années précédentes, durant lesquelles il y a eu des gelées, la production devrait être multipliée par 1,2 ce qui représente une quinzaine de tonnes. Dans les Vosges, c'est une très belle année pour les fruits" .

Dans le Massif des Vosges environ une centaine de tonnes de bluets sont récoltés chaque année. Et attention aux amateurs de bluets, la récolte finira plus tôt que d'habitude, après le 15 août il ne restera surement plus beaucoup de fruits, alors à vos paniers !