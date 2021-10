Vosges : les grandes retrouvailles du monde agricole à la foire de Poussay

Des centaines de tracteurs et machines agricoles exposés à la foire agricole de Poussay le 23 octobre 2021

C'est un des plus grands rendez-vous du monde agricole de France. La foire agricole de Poussay, dans les Vosges à une trentaine de kilomètres d'Epinal, se déroule tout ce week-end avec un millier d'exposants. Près de 100 000 personnes visitent habituellement cette foire qui met à l'honneur l'agriculture. L'occasion pour les professionnels du secteur de se retrouver et d'échanger sur la profession.

Le retour du public dans les allées de la foire agricole de Poussay le 23 octobre 2021 © Radio France - Léo Limon

"Ca permet d'échanger entre nous, de reprendre contact parce qu'on en a besoin, cela fait longtemps que l'on a pas eu de moment comme celui-ci et c'est aussi un moyen de faire le point sur les problématiques de chacun" explique Jérôme Mathieu, le président de la chambre d'agriculture des Vosges.

Cette année, la hausse des prix du carburant et de l'énergie figure notamment dans la liste des sujets évoqués entre agriculteurs. La foire aura aussi pris une tournure politique avec la visite samedi de la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle.

Une foire importante pour la vente de matériel

Moment évidemment convivial, la foire de Poussay est très attendue par les visiteurs : "ça fait du bien de retrouver cette ambiance et mes amis" sourit Jules, qui était impatient de retrouver l'ambiance de Poussay, "où on se bouscule et marche dans la boue" dit-il.

Moutons à la foire agricole de Poussay dans les Vosges © Radio France - Léo Limon

Du côté du millier d'exposants, la foire est aussi un moment crucial pour les affaires. C'est par exemple à ce moment que les agriculteurs peuvent acheter du bétail ou encore des machines pour leur exploitation. "Il y a beaucoup de relationnel avec les clients", explique Michel Bugnot fabricant de matériel agricole qui réalise d'importante ventes durant la foire de Poussay, "certains achètent chez nous depuis 25 ans et viennent nous faire des remarques. Ca nous permet de nous améliorer."