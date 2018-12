Vosges: population stable de loups sédentaires

D'après l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage, la population des loups sédentaires dans les Vosges est restée stable sur un an. Trois individus à minima ont été recensés. Deux ont élu domicile dans les Hautes-Vosges. Un autre en plaine, à la limite de la Meurthe-et-Moselle.

Vosges, France

Toujours selon Marie-Laure Schwoerer, des loups "de passage" ont pu faire des apparitions mais ne sont pas restés. Des individus qu'il est de toute manière, très difficile de pister et de dénombrer.

Un programme de suivi du loup, dit "de routine", permet de faire remonter les informations depuis le terrain.

Dans le massif vosgien, une soixantaine de correspondants sont ainsi mobilisés. Ils ont reçu le mois dernier une formation de deux jours. Aspect, comportement, habitat et habitudes du canidé, leur ont été dévoilés. Des correspondants qui ont également reçu des "kits d'investigation". De quoi mener des enquêtes poussées sur les cadavres d'animaux découverts ou signalés. Les prélèvements sont ensuite envoyés à l'ONCFS qui effectue des analyses biologiques, afin de déterminer si l'attaque est bien celle d'un loup.