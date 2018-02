La plateforme Agrilocal, mise en place l'an dernier dans les Vosges, a permis de mettre en relation directe 87 agriculteurs et transformateurs locaux et 40 acheteurs publics de la restauration collective. Un outil pour favoriser les circuits courts, la consommation locale et de saison.

Vosges, France

Comment promouvoir l'agriculture de proximité dans la restauration collective ? Dans les Vosges, le Conseil départemental adhère à la plateforme Agrilocal, une plateforme virtuelle nationale qui met en relation gratuitement restauration collective et fournisseurs locaux (producteurs et transformateurs), sans intermédiaire. Elle répond aux règles des marchés publics. Manière d'inciter à mettre "les Vosges dans votre assiette" en consommant des produits locaux et de saison dans les collèges, lycées, maisons de retraite ou encore hôpitaux.

Repas de A à Z

Au bout de 6 mois de fonctionnement, Agrilocal compte 87 producteurs et 40 acheteurs dont les 34 collèges du département. Le collège Charlet de Remiremont, qui sert 480 repas chaque jour, a été le premier acheteur de la plateforme : viande, fruits, légumes, produits laitiers. "Nous pouvons composer un repas de A à Z", explique Claude Herbé, la gestionnaire de l'établissement.

Quand le chef de cuisine propose des produits locaux, il l'indique dans la vitrine. Nous le mettons en avant et je pense que les élèves y sont sensibles, ils aiment découvrir" - Claude Herbé, gestionnaire du collège Charlet à Remiremont

La plateforme offre un nouveau débouché aux agriculteurs © Radio France - Isabelle Baudriller

Pour les producteurs, ce sont de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Jérôme Mathieu, président de la Chambre d'agriculture des Vosges le souligne : "Certains agriculteurs font les marchés, d'autres vendent directement à la ferme, d'autres encore aux supermarchés. Agrilocal est une carte de plus puisque la plateforme permet d'avoir accès à la commande publique aisément, partout sur notre territoire et sans tracasserie administrative. Cet outil informatique est fluide et assez simple".

Diversification de l'agriculture

Selon Benoît Jourdain, vice-président du Conseil départemental en charge de l'agriculture, Agrilocal offre des perspectives de développement dans le département. "Le but est aussi de structurer l'offre. Je prends l'exemple du maraîchage, il y a un vrai déficit de production. Pas que dans les Vosges d'ailleurs. On est à l'affût aujourd'hui de tout ce qui permet à l'agriculture de se diversifier pour satisfaire au mieux les besoins alimentaires de notre population." 7 tonnes de produits ont transité par la plateforme Agrilocal depuis son lancement dans les Vosges. Coût pour le Département : 12 000€ de cotisation annuelle.