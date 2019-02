Vosges : une production maraîchère en déficit, face à une demande de proximité en hausse

Épinal, France

Faire des Vosges une terre de culture maraîchère, à côté de l'élevage. C'est l'ambition de la chambre départementale d'agriculture, qui organisait ce mercredi une conférence sur la production et l'organisation d'une filière légumes.

Le constat est simple. Face à une demande toujours plus forte pour des produits frais, bio et cultivés en circuits-courts, les Vosges ne comptent que 80 exploitations maraîchères, dont une cinquantaine seulement ne produisent que des légumes. Rudesse du climat et difficultés d'accès aux terres se combinent pour organiser la rareté.

L'exemple québécois

Invité à partager son expérience, le québécois Timothé Croteau cultive depuis 8 ans trois hectares de légumes bio, dont une partie sous serre, dans le sud de la Belle Province. Son mot d'ordre : "Quand on n'a pas le climat, il faut optimiser l'espace".

Docteur en physique-chimie, Timothé Croteau produit sur de petites surfaces, regroupées et avec une rotation rapide des cultures. "Nous pouvons ainsi nourrir 200 familles, avec la production d'un demi-hectare, pour une période de 20 semaines de récoltes possibles", se félicite le jeune agriculteur d'Iverness, village de 800 âmes.

Le modèle est-il transposable dans les Vosges ? "Il faudrait d'abord organiser les producteurs en coopératives pour la commercialisation et le stockage", souligne Henry Beyer. Le conseiller planète-légumes à la Chambre d'Agriculture Grand-Est prône la diversification des productions et un suivi des exploitants jusqu'au seuil de rentabilité pour les agriculteurs.