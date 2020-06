"Votre alimentation commence ici" : les agriculteurs de la Marne lancent une nouvelle opération séduction

Essentiel durant la crise sanitaire et le confinement, le secteur agricole compte bien être au cœur de "l'après-Covid". Dans la Marne, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA installent 260 banderoles au bord des routes pour inciter les consommateurs à acheter local et à travailler dans l'agriculture.

"Votre alimentation commence ici", voici le messages que les automobilistes peuvent croiser sur le bord des routes de la Marne. Depuis ce lundi, 260 banderoles vont être progressivement déployées dans tout le département. Une opération de communication lancée par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs.

L'agriculture : moteur du monde d'après

Le monde de l'agriculture a connu des derniers mois compliqués, victime de l'agribashing, mais a prouvé qu'il était indispensable à la vie quotidienne, qu'elle soit alimentaire ou sanitaire. Les betteraves par exemple ont été utilisées dans la production de gel hydroalcoolique. "L'agribashing s'est tu pendant trois mois, on a plus entendu personne, les gens -qui critiquaient- se sont bien rendus compte du travail des agriculteurs. Eux, n'étaient pas confinés, ils ont continué à travailler pour assurer cette souveraineté alimentaire", souligne Hervé Lapie, président de la FDSEA 51.

"Alors on va souffrir de cette crise, comme tous les secteurs, il y a des marchés qu'on a perdu. Par contre, on peut réexpliquer ce qu'on fait, je crois que le moment est opportun. Quand notre président de la République nous parle de souveraineté alimentaire, il s'est bien rendu compte que ça fait dix ans qu'on dit de ne pas importer l'alimentation que nous ne voulons pas. Depuis le 16 mars, le discours a changé. Quand on nous parle de travail et de production, nous on pense qu'il faut produire et ensuite on va créer du travail", ajoute le président de la FDSEA 51.

Opération de séduction et de recrutement

L'objectif de ces banderoles est de montrer aux automobilistes "qu'il y a une capacité à trouver près de chez soi de l'alimentation française. Viande, légume, fruit, pâte, farine, on a tout ce qu'il faut. Cette campagne de communication a aussi pour but de dire "l'agriculture recrute", c'est-à-dire que dans le monde agricole, vous avez d'ici cinq à dix ans des chefs d'exploitations qui vont partir en retraite. Il nous faudra les remplacer, par des jeunes mais aussi des moins jeunes : des personnes motivées, dans tous les corps de métiers que possède l'agriculture", explique Béatrice Moreau, présidente de la Chambre d'Agriculture de la Marne.