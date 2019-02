Votre voix compte : êtes-vous prêt à dépenser plus pour mieux manger ?

Poitiers, France

Etes-vous prêts à dépenser plus pour manger local ? C'est la question que pose France Bleu Poitou cette semaine dans le cadre de l'opération "Votre voix compte". Après des débats sur les impôts, les services publics, le pouvoir d'achat ou encore la transition écologique, c'est la question de l'alimentation, biologique et locale, qui nous interpelle.

Etes-vous un adepte des paniers de légumes bio ? Est-ce que vous adhérez à une AMAP (Association pour le maintien de l'agriculture paysanne) ? Comment favoriser les producteurs locaux sans gréver votre porte-monnaie ?

A vous de témoigner sur France Bleu Poitou !

Jusqu'au 15 mars, les auditeurs sont invités à s'exprimer dans le cadre du Grand débat national. Avec "Ma voix compte", chacun peut apporter sa proposition autour d'une thématique.

Par téléphone au 05.49.60.50.30, numéro à votre disposition 24h/24 et 7j/7

Sur Francebleu.fr

Et chaque vendredi, de 8h10 à 8h30, deux invités seront en studio pour débattre de la thématique de la semaine. Vous aurez également la possibilité de vous exprimer en direct sur France Bleu Poitou. Cette semaine, le pouvoir d'achat est au centre du débat. Avez-vous le sentiment que votre pouvoir d'achat a baissé ? On attend vos réactions. Vous pouvez d'ores et déjà participer ici :