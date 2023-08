"Vous êtes les bienvenus ! ", des vignerons toujours à la recherche de vendangeurs en Alsace

Alors que la date des vendanges est fixée en Alsace à ce mercredi 23 août pour le crémant et le 4 septembre pour les vins tranquilles, de nombreux vignerons sont à la recherche de vendangeurs.

Des petites affichettes le long de la route des vins

Si ça vous tente, vous pouvez vous rendre directement chez les vignerons qui recrutent. De nombreux panneaux sont posés près des domaines qui sont à la recherche de bras, sur la route des vins d'Alsace.

Il y a aussi depuis août, la ligne Alsace Vendanges . L'an dernier, ce dispositif a permis de répondre à 2618 offres d'emploi. Un permanence téléphonique permet aux candidats de postuler, en appelant le 03.89.20.80.70.

Les vendanges en Alsace. Les raisins dans une parcelle de Gewurztraminer. Ammerschwihr (Haut-Rhin), le 2 septembre 2020. © Radio France - Guillaume Chhum

"Le personnel ne se présente pas ou si il se présente, on me dit c'est trop dur ! Chez nous on vendange debout donc ce n'est pas si fatigant. Toutes les personnes jeunes ou moins jeunes sont les bienvenues ! ", explique Valentin Hueber, installé à l'entrée de Riquewihr . Le vigneron recherche 2 à 3 personnes d'ici le début du mois de septembre.

Bonne ambiance des vendanges

On recrute également deux ou trois personnes au domaine Specht à Mittelwihr . Ici, on peut venir travailler en fonction de ses besoins, pas la peine de rester sur les 5 semaines. "On est prêt à s'adapter, car le monde a changé et on doit changer," argumente Thibault Specht, à la tête du domaine.

"Les vendanges, ça reste une grande fête et un bon moment convivial. C'est le bon casse-croûte à 9 heures et un bon repas à midi, le tout dans la joie et la bonne humeur," détaille le jeune vigneron.

