Vous pouvez désormais consommer tous les poissons pêchés en Vaucluse, même ceux du Rhône

La Préfecture de Vaucluse lève les mesures d'interdiction et de restriction de consommation et de commercialisation des poissons pêchés dans le Rhône, l'Ouvèze, les Sorgues et le bassin versant de la Meyne. Une interdiction persiste sur la portion de la Durance en amont du pont de Cadenet.

Vaucluse, France

Vous pouvez désormais consommer tous les poissons pêchés dans le Rhône, l'Ouvèze, les Sorgues et une partie de la Meyne, sur son bassin versant. Ça faisait 11 ans que c'était interdit et le préfet vient de lever l'interdiction. Cette décision fait suite aux résultats de la dernière campagne de prélèvements réalisés dans le Vaucluse et principalement dans le Rhône. Les mesures d'interdiction et de restrictions avaient été prises à l'époque en 2007, suite à la contamination des cours d'eau par les activités industrielles. Seules des restrictions restent en place pour la portion de la Durance en amont du pont de Cadenet, classée en zone de préoccupation sanitaire.

Le département de Vaucluse compte 13 000 pécheurs encartés, soit l'équivalent des chasseurs. Cette nouvelle réjouit le président de la Fédération de pêche de Vaucluse, Michel Marin. "C'est une bonne nouvelle, en plus en début d'année, ça va inciter les vauclusiens à prendre une carte de pêche. Même si on ne pêche plus pour manger, quand on prend une belle pièce, on est heureux de la ramener chez nous pour la consommer." Michel Marin rassure d'ailleurs en rappelant que tous les poissons sont bons à la consommation. " Même le cilure, s'il est petit et grillé, on peut se régaler, c'est une question de goût."

La Préfecture rappelle à ce titre les recommandations générales établies par l'ANSES en matière de consommation de poissons : il faut privilégier au maximum deux repas à base de poisson par semaine, dont seulement un des deux à forte teneur en oméga 3 comme chez le saumon, la sardine, le hareng ou encore la truite fumée. Il est conseillé de varier les espèces et les lieux d'approvisionnement.