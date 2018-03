Les viticulteurs de Vouvray ne voient pas forcément d'un bon œil, le projet de construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie sur une friche viticole en friche de 5.000 m2. Alors que l'enquête publique est en cours jusque mi mars, le syndicat viticole monte au créneau et refuse que la Communauté de Communes cède une parcelle de 5.000 m2 qui se situe sur l'appellation contrôlée. Pour les vignerons, ce projet d'urbanisation pourrait en appeler d'autres dans le futur. Jean Michel Pieaux est le président du syndicat des vignerons de l'aire d'appellation Vouvray. C'est un endroit où il y a peu de constructions. Et là on va apporter un mitage de la zone, c'est à dire un premier point de construction, qui en amènera d'autres. Cela va isoler des parcelles, et empêcher l'exploitation de parcelles, situées trop près ensuite des habitations en raison de l'utilisation de produits phytosanitaires dans la viticulture.

On est pas opposé à l'implantation d'une nouvelle gendarmerie sur la commune ou le territoire. Elle peut aussi être installée sur une commune environnante - Jean Michel Pieaux est le président du syndicat des vignerons de l'appellation Vouvray.

Le président du syndicat des vignerons de Vouvray, affirme qu'ils s'opposeront à l'urbanisation de ce secteur viticole, quitte à engager des procédures. La maire de Vouvray, de son côté, ne comprend pas cette polémique, d'autant que cette parcelle est en friche depuis 70 ans. Brigitte Pineau dit travailler avant tout pour l'intérêt général. Elle souhaite conserver la brigade de gendarmerie sur la commune (l'actuelle est située à l'entrée de la ville, sur les bords de Loire), et éviter un éventuel transfert sur Montlouis-sur-Loire. Cette parcelle est abandonnée de toute plantation depuis 70 ans, dit-elle. C'est une friche qui accueille des chevreuils, des sangliers.

Jamais personne n'a souhaité exploiter cette parcelle depuis des dizaines d'années. Il ne devrait pas y a avoir de polémiques - Brigitte Pineau, la maire de Vouvray

L'enquête publique se poursuit jusqu'au 16 Mars. Les travaux de la future gendarmerie, en partenariat avec Val Touraine Habitat, sont censés débuter en septembre 2018.