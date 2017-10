Les premiers plants d'oliviers 100 % corses en vente à partir de lundi

Cela fait des mois que les oléiculteurs les attendaient, les premiers plants d'oliviers 100% corses arrivent enfin sur le marché. Issus d'arbres centenaires et certifiés sains, ils seront vendus en priorité aux jeunes agriculteurs.

C’est peut-être l’une des conséquences « positives » de la xylella fastidiosa. Jusqu’en 2014, les oléiculteurs insulaires importaient jusqu’à 80% des plants d’oliviers d’Italie. Des importations stoppées net suite à l’arrivée de la bactérie. En juin 2016, L'AREFLEC, l'association de recherche et d'expérimentation en fruits et légumes de Corse, l’ODARC, les chambres d’agricultures et le syndicat de pépiniériste annoncent alors la mise en place d’une filière 100% locale.

Julien Balajas, technicien à l’AREFLEC, "L’objectif est de globaliser la production" Copier

Les premiers plants seront livrés lundi à San Giuliano. 10 000 plants qui seront vendus en priorité aux jeunes oléiculteurs n'ayant pas pu s'installer, suite aux interdictions d'importation de végétaux. Ces plants sont issus de six variétés AOP. L'AREFLEC a prélevé des boutures de plusieurs arbres centenaires de l'île puis a entamé les multiplications, après s'être assurée de leur bonne santé.

Jean-Christophe Arrii, oléiculteur et président du syndicat des jeunes agriculteurs de Corse-du-Sud, "on sait que les plants sont sains" Copier

Ces oliviers 100% corses seront vendus 11 euros le pied et à terme seuls ces plants seront éligibles à l'AOP et aux aides de l'ODARC.

Si pour le moment les jeunes agriculteurs sont prioritaires, à partir de l'an prochain, les pépinières certifiées, qui répondent à certaines obligations, pourront accueillir ces plants et les vendre à tout le monde.