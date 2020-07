Warcq : L214 dénonce les conditions d'élevage des poulets vendus à Lidl

Sur le parking du supermarché Lidl de Warcq, près de Charleville-Mézières, les prospectus déposés sur les pare-brises sont aux couleurs de l'enseigne et font penser à de la publicité promotionnelle. Mais en regardant de plus près, il s'agit d'une parodie distribuée par quatre militants de l'association de défense des animaux L214. On y voit des photos de poulets à l'abattage, des images sanguinolentes qui heurtent l'attention des clients. "Ça ne donne pas envie d'en acheter", se désole l'une. "J'y regarderai à deux fois désormais avant d'acheter", promet l'autre.

Si L214 a choisi de cibler Lidl dans toute la France ce mardi 21 juillet 2020, c'est parce que contrairement à d'autre distributeurs comme Carrefour, Intermarché, Cora, Auchan ou encore Netto, Lidl ne s'est pas engagé à respecter l'intégralité de l'European Chicken Commitment, un accord européen des distributeurs sur l'amélioration des conditions d'élevage obtenu par plusieurs organisations non gouvernementales.

L214 dénonce les conditions d'élevage des poulets vendus à Lidl © Radio France - Alexandre Blanc

Parmi les 9 engagements prévus par ce document, Lidl accepte de supprimer les cages ou d'accorder la lumière naturelle aux poulets d'ici 2026 mais refuse de leur offrir plus de places en abaissant la densité des élevages à 30 kg par mètre carré (42 kilos actuellement). Le groupe ne souhaite pas non plus renoncer aux souches d'animaux à croissance rapide. Dans un communiqué, Lidl pointe "les dangers économiques pour la filière volaille" que ces mesures feraient peser.

Sur les 800 millions de poulets abattus en France chaque année, plus de 650 millions proviennent d'élevages intensifs. L214 a lancé une pétition pour demander à Lidl de respecter l'European Chicken Commitment.