Westhoffen : la récolte de cerises est moins importante cette année

2023 n'est pas une année à cerises en Alsace. Les petits fruits rouges sont moins nombreux dans les vergers, notamment à Westhoffen, la capitale alsacienne de la cerise. "Sur cet arbre on a 10 kilos, alors qu'on pourrait en faire 50. On est à 20% de ce qu'on pourrait récolter, ça dépend des variétés", se désole Daniel Dettling, arboriculteur aux vergers Dettling , à Westhoffen.

Des températures trop basses au moment de la floraison

En cause, des conditions climatiques défavorables au moment de la floraison. "Les conditions de floraison de ce printemps étaient difficiles, 13/14 degrés au meilleurs de la journée, ça n'est pas suffisant pour les butinants", explique Daniel Dettling.

Plus globalement, les changements climatiques sont plutôt défavorables. "Le bon sens agricole dit que la meilleure météo est celle qui dure le moins longtemps", rappelle Philippe Jacques, conseiller à la chambre d'agriculture d'Alsace. "Nous, ce qu'on veut, c'est quelques jours de soleil et quelques jours de pluie. Aujourd'hui, on a des périodes très longues de sécheresse et de chaleur, des périodes très longues de pluie."