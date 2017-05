Wilfrid Debroize, syndicat des viticulteurs de l'Isère : "La qualité est une marque de fabrique des vins isérois"

Moins célèbres que leurs voisins rhodaniens et savoyards, les vins isérois ont eux-aussi des qualités, qu'ils présenteront lors du sixième Concours des vins de l'Isère. Le président du syndicat des viticulteurs de l'Isère, Wilfrid Debroize, était l'invité de France Bleu Isère ce lundi matin.

"L'Isère a toujours été un territoire viticole", affirme le président du syndicat des viticulteurs de l'Isère, Wilfrid Debroize, "avec plus de 33.000 hectares d'exploitations viticoles." Pourtant, la réputation des vins isérois peine à décoller en comparaison de celle de ses voisins du Rhône et de Savoie. Pour Wilfrid Debroize, l'Isère doit capitaliser sur son histoire : "Depuis quelques années, nous avons cherché à classifier certains vieux cépages et depuis 2009, nous avons créé l'IGP Isère qui remplace l'appellation Vins de France, avec des charges plus souples que l'AOC." C'est également dans cette démarche de reconnaissance que le syndicat organise chaque année le Concours des vins de l'Isère, qui tient sa sixième édition ce lundi 22 mai.

Jouer la carte du "bio"

Une autre qualité de l'Isère en matière de vins : l'engouement de ses exploitants pour la viticulture biologique. "Je ne dirais pas que 100% des viticulteurs isérois seront bio, mais une bonne partie d'entre eux s'y dirige", se réjouit le président du syndicat des viticulteurs de l'Isère. Un attrait pour le naturel que Wilfrid Debroize attribue à la jeunesse des exploitants : "La moyenne d'âge des viticulteurs en Isère est de 36 ans, donc beaucoup d'entre eux sont sensibles à la démarche bio."

2017, une année difficile pour les vins de l'Isère

Outre le dynamisme de ses exploitations et la bonne volonté écologique de ses vignerons, l'Isère connaît également quelques difficultés en matière de viticulture. En effet, la météo est parfois dure avec les exploitations iséroises, alternant entre excès de chaleur et froid mordant. L'année 2017 n'a pas épargné les vignes de l'Isère : "Dans des secteurs comme les Balmes dauphinoises, les vignes ont été touchées à 90% par le gel", se désole Wilfrid Debroize. Mais malgré ce revers météorologique, le président du syndicat des viticulteurs de l'Isère, également vigneron au Touvet, ne se démonte pas : "Nous avons bon espoir que les contre-bourgeons démarrent et nous donnent une bonne récolte", affirme-t-il.