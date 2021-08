Des brebis pour lutter contre l'ambroisie dans la Drôme

Ça pique, ça gratte, ça pourrit la vie des allergiques au pollen : l'ambroisie est de retour dans la Drôme et l'Ardèche. Selon l'organisme de surveillance la qualité de l'air, Atmo, 20% de la population nationale y est allergique. La Drôme et l'Ardèche font partie des départements les plus touchés de la région, avec un indice de risque d'allergie de 3 sur 5.

La saison des pollens devrait durer jusqu'au mois d'octobre. Dans la réserve des Ramières ce sont les brebis qui se chargent du désherbage, en broutant la plante dans le lit de la Drôme.

L''éco-pâturage par les brebis est mise en place tous les ans, depuis 2004. © Radio France - Alice Marot

Limiter l'ambroisie plutôt que l'éradiquer

Au milieu des galets, les brebis de la bergère ardéchoise Maïté Prompt se régalent. C'est la première fois qu'elle les fait paître ici, et ça plaît : "J'appréhendais un peu, parce que c'est un nouveau terrain. Elles ont leurs petits pieds dans les galets, doivent traverser la rivière, et surtout, elles découvrent l'ambroisie. Mais finalement, maintenant dès qu'elles la voient elles se ruent dessus !" La bergère descend le lit de la rivière avec son troupeau, du lac d'Eurre à la Gare des Ramières. Et croise régulièrement des touristes et des promeneurs curieux. "Ça permet de discuter, de faire connaître le métier. Ça montre aussi qu'il y a du travail à faire avec nous pour lutter contre les nuisibles sans utiliser de machines."

Une lutte qui vise surtout à limiter l'ambroisie plutôt qu'à l'éradiquer. "Quand il y a des crues, elles charrient un tapis de graines. Du coup, l'ambroisie se sème à nouveau à chaque fois", explique Jérôme Armand, le conservateur adjoint de la réserve. Il faut donc recommencer tous les ans, en couvrant des surfaces de plus en plus grandes.

L'ambroisie plaît bien aux brebis de Maïté Prompt ! © Radio France - Alice Marot

Menace potentielle sur le peuplier noir

La plante prolifère dans la région depuis plus de 30 ans. Et elle pourrait mettre en danger une espèce d'arbre particulière qui pousse en bords de la Drôme : le peuplier noir. "Les allergies, c'est la première chose qu'on voit. Mais des chercheurs sont en train de se pencher sur l'impact de l'ambroisie sur les peupliers noirs, qui bordent la rivière, détaille Jérôme Armand. Quand il y a un fort recouvrement, les pieds d'ambroisie font comme une grande nappe verte qui empêche les jeunes pousses de peuplier d'avoir de la lumière."

Les pieds d'ambroisie peuvent atteindre un mètre de haut. © Radio France - Alice Marot

