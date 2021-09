Le ministre de l'agriculture est à Rodez et à Luc-la-Primaube. Thème de sa visite : l'élevage et le bien-être animal. Julien Denormandie veut que l'on arrête de caricaturer les éleveurs. Invité de France Bleu Occitanie, le ministre a aussi évoqué les dégâts commis par les prédateurs.

Vautour, loup, ours : le ministre de l'agriculture promet plus de moyens et plus de réactivité aux éleveurs

Julien Denormandie rencontre les agriculteurs de l'Aveyron ce vendredi. Une série de réunion en préfecture de Rodez avec les représentants du secteur puis une visite dans un élevage à Luc-la-Primaube. Le ministre est là pile une semaine après l'annulation de la visite de Jean Castex à Rodez. Les agriculteurs aveyronnais avaient menacé de bloquer le Premier ministre sur le tarmac de l'aéroport s'ils ne rencontraient pas rapidement Julien Denormandie. Ce dernier précise : "Je viens parce que cela fait longtemps que les agriculteurs, les éleveurs de l'Aveyron m'avaient sollicité pour que nous puissions échanger sur les défis du moment, mais les défis aussi à venir. Et donc, comme je m'y étais engagé, je viens aujourd'hui en Aveyron pour un déplacement de travail, de longs échanges et beaucoup de volonté de faire aboutir les dossiers".

Le ministère veut un plan vautour.

Interpellé sur la question de la prédation, les dégâts commis par l'ours , le loup sur les troupeaux ou bien les sangliers dans les cultures, le ministre convient qu'il faut aller plus loin.

David Eychenne co porte-parole de la confédération paysanne en Ariège était invité à questionner Julien Denormandie sur le sujet : "En Ariège, une soixantaine d'ours sont concentrés sur quelques communes, et la prédation augmente d'année en année. Les éleveurs et les bergers sont désemparés sans solution. Des moyens ont été mis mais ça ne suffit pas. Il faut des moyens humains, notamment pour les tirs d'effarouchement, par exemple, pour l'amélioration des conditions de travail des bergers."

Le ministre de l'agriculture a rappelé en préambule que soutenir les éleveurs était : "un engagement qu'a pris le président de la République il n'y a pas plus tard que de dix jours". Et de poursuivre : "Il y a la question du loup : on n a mis beaucoup de moyens en renfort, mais il faut qu'on continue. A la question de l'ours, c'est la même réponse. On a déjà mis les différents plans que les professionnels connaissent. Mais il faut les renforcer. Et puis surtout, il y a une troisième question qui arrive et sur lequel _on va débloquer un plan dédié_, c'est la question du vautour. Il est de plus en plus présent et à la différence du loup et de l'ours, il n'y a pas encore de véritables politiques publiques avec des moyens alloués. Donc, c'est ce que nous allons faire". Le ministre en revanche ne s'est pas engagé sur des éléments concrets.

"C'est à la fois le renforcement des moyens humains et des moyens financiers et surtout, les éleveurs le savent bien, de la réactivité". Julien Denormandie

Le ministre estime qu'après une attaque ou même en préventif, l'Etat n'est pas assez "réactif". "Il faut évidemment avoir une attention toute particulière pour ces espèces protégées, mais à la fin, _il faut aussi protéger nos éleveurs_. Et c'est ça, cet équilibre qu'on doit réussir à trouver. Et cela nécessite effectivement qu'on continue à développer, à renforcer très clairement ces différents échelons de protection".

Ne pas "caricaturer" l'élevage

La visite du ministre en Aveyron portait aussi sur les élevages. Après les révélations des vidéos de L214, l'association qui lutte pour le bien-être animal, Julien Denormandie entend rappeler des chiffres : "Contrairement à ce qui est dit, l'élevage français est un élevage de petite taille par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, à l'international. Prenez les élevages de volailles, ils sont 50 fois, je dis bien 50 fois plus petits que des élevages qui peuvent se situer en Europe de l'Est, en Ukraine ou sur le continent américain! Il faut arrêter de caricaturer nos élevages, nous avons des élevages de taille humain"

Juste un chiffre : un élevage de vaches moyen dans notre pays, ce sont à peu près de 150 170 vaches. Aux Etats-Unis d'Amérique, vous avez des fermes de 10.000 vaches . Le ministre de l'agriculture sur France Bleu Occitanie.

Des contre exemples existent. Ainsi à Lescout dans le Tarn, une exploitation avicole de 177 000 bêtes demande à s'agrandir et cela suscite des oppositions sur place. Mais le ministre nuance : "Dans notre pays, il y a des règles sur les installations (...) Le minimum n'est-il pas - lorsque les règles sont respectées - que le projet puisse aller au bout du concret? On a l'impression qu'il faut donner une taille idoine à tout élevage. Je m'inscris en faux! _Arrêtons de dire qu'un modèle agricole, c'est un modèle unique_. Moi, je suis un fervent défenseur de l'agriculture de grande proximité. Je finance, par exemple, grâce au ministère, énormément de ce qu'on appelle de projets alimentaires territoriaux, c'est à dire mettre en connexion l'élevage de l'agriculteur avec les circuits courts. On n'a jamais autant mis d'argent pour pouvoir défendre ces plans alimentaires territoriaux au même moment. Je suis très content qu'il y ait d'autres élevages qui puissent y compris exporter parce que c'est très important. Et donc, il faut arrêter de se dire que dans la vie, il y a un seul modèle qui doit s'appliquer pour tous et partout. C'est pas vrai, la vie, c'est pas fait comme ça. Il y a différents modèles."