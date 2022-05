"On voit le bout du tunnel" selon le préfet de la région Pays de la Loire au sujet de la grippe aviaire

Avant de respecter une période dite de réserve en raison des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, Didier Martin, était l'invité de de France Bleu Loire Océan ce vendredi 20 mai.

Grippe aviaire

Vous étiez jeudi à Loireauxence et Ancenis dans une exploitation avicole et un abattoir en lien avec la grippe aviaire qui touche la région depuis plusieurs mois. Où en-est-on aujourd'hui ? Voit-on le bout du tunnel ?

"Effectivement, on voit le bout du tunnel, mais il y a quand même plus de 800 exploitations en Vendée surtout, dans les Deux-Sèvres limitrophes de la Vendée, en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique qui ont été infectées très durement par cette grippe aviaire qui a conduit à détruire le cheptel de très nombreuses exploitations avec évidemment un préjudice économique lourd pour les exploitants et également, on peut le comprendre, un désespoir de leur part de voir leur cheptel disparaître."

Il y a un signe positif ces derniers jours cependant.

"Oui, on suit au jour le jour les nouveaux cas, or, ça fait maintenant un mois qu'en Loire-Atlantique, il n'y a pas eu de nouveau cas. Il y en a eu dans un autre département il y a une semaine, mais clairement, le pic de la crise aviaire semble derrière nous."

Avec prochainement peut-être le "repeuplement", c'est-à-dire le retour des volailles dans les bâtiments d'élevage ?

"Actuellement, il y a deux sujets qui sont sur la table : ce sont d'abord les indemnisations pour les exploitants mais aussi toute la filière, qui est importante dans notre région et qui a été affectée. Et le deuxième sujet, c'est tout le travail qui a été engagé avec la profession pour commencer à parler du repeuplement des exploitations. Je pense que le ministère de l'agriculture fera des annonces à ce sujet en début de semaine prochaine."

Selon les professionnels 70% de la capacité de reproduction a été anéantie, du coup, comment va se passer cette reprise ?

"Alors 70%, c'est sur les canards, la perte est un peu moins lourde sur les autres types de volailles, mais le sujet "repeuplement" va être un sujet lourd lors des prochains mois. Mais tout va être fait de manière à ce que les exploitations puissent reprendre la production, notamment en vue des fêtes de fin d'année, qui sont, on le sait bien, un moment important en terme de consommation pour les producteurs de volailles. C'est vrai qu'en Pays de la Loire on fait surtout de la volaille de qualité."

Où en-est-on de l'indemnisation des éleveurs, mais aussi des entreprises qui gravitent autour de la filière et qui ont été contraintes au chômage partiel ?

"Cette crise, elle a déjà couté au budget de l'Etat 33 millions d'euros pour la seule région Pays de la Loire, c'est considérable. Il y a déjà 18.3 millions d'aides qui ont déjà été versées aux exploitants qui ont été affectés par la disparition de leur cheptel. Et il y a aussi le dispositif de chômage partiel qui est mobilisé par certaines entreprises qui ne peuvent plus produire faute de volailles. Je pense à l'industrie agroalimentaire."

La sécheresse

La Vendée et la Loire-Atlantique sont en alerte renforcée "sécheresse" en raison du niveau des cours d'eau, des nappes. Quelles sont les mesures prises ? Elles ne concernent pas uniquement les agriculteurs ?

"La sécheresse concerne tout le monde. Les utilisateurs de l'eau se sont bien évidemment les agriculteurs qui en ont besoin pour nous nourrir leurs bêtes et leurs terres, mais il y a aussi un certain nombre d'entreprises, je pense à l'industrie, qui ont besoin d'eau dans leurs process de production, les collectivités locales pour nettoyer les espaces publics, nos parcs et jardins, pour les piscines publiques. Il y a également chacun d'entre nous, les particuliers. Nous sommes tous des consommateurs d'eau, parfois de manière très importante. Cet épisode de sécheresse commence particulièrement tôt. On est que mi-mai et il y a déjà eu, en Loire-Atlantique, trois arrêtés successifs constatant la progression de la sécheresse, avec en particulier dans le sud-ouest de la Loire-Atlantique et le nord-ouest de la Vendée, en gros tout le secteur du marais breton, des restrictions d'usage déjà extrêmement fortes par rapport à l'arrosage, aux prélèvements dans les nappes et avec des restrictions d'utilisation de l'eau qui concernent également les particuliers. Je pense, par exemple, à ceux qui avaient pour habitude de laver à grande eau leur voiture tous les samedis, c'est clairement quelque chose qui n'est plus d'actualité."

Il va falloir s'attendre à d'autres mesures et des contrôles aussi pour faire respecter tout ça ?

"Des contrôles, il y en a déjà eu en Loire-Atlantique la semaine dernière. A ma demande, la direction départementale des territoires a conduit quelques contrôles pour faire de la pédagogie, pour faire comprendre que ces mesures elles sont de l'intérêt général. Les problèmes d'eau, que ce soit en qualité comme de quantité, sont des problèmes permanents et il faut que chacun en prenne la mesure."