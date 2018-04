Corse, France

L'olivier et le chêne vert seraient officiellement touchés par la xylella fastidiosa en Corse alors que ces deux espèces ne figurent pas à ce jour sur la liste des espèces infectées dans l'île. Ce sont les conclusions d'une analyse réalisée par l'INRA d'Angers à partir d'échantillons envoyés par le syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse (Le SIDOC). Ce dernier affirme que « jamais les dépérissements voire les mortalités d’oliviers et d’oléastres inexpliqués n’ont été aussi nombreux dans l’île ». Il met en cause les services de l’État. Ses méthodes d'analyse ne seraient "pas efficaces" afin de déceler la souche faisant des ravages en Europe. Les mesures de restriction d'importation des végétaux seraient elles aussi inefficaces.

Les membres du SIDOC ont bâché un olivier qu'ils affirment infecté par la bactérie dans la zone de Baleone © Radio France - Thibault Quilichini

« C’est malheureusement ce que l’on craignait au début » déplore Louis Cesari, vice-président du SIDOC, « on avait l’espoir d’une maladie qui resterait inféodée à des plantes ornementales, malheureusement aujourd’hui, on a la certitude par les analyses qu’on vient de faire, que l’oléastre, l’olivier, le chêne vert, sont touchés par la xylella fastidiosa. On savait que le ciste, le myrte, le genêt et le chêne liège pouvaient être infectés. _Si on enlève ces plantes-là de la flore corse, il ne reste pas grand-chose_. Et dans les zones qui sont des foyers depuis plusieurs années, le paysage qui s’offre à vous c’est un paysage post incendie ».

Louis Cesari, "c'est malheureusement ce que l'on craignait" Copier

Depuis la découverte de la Xylella dans l'île, L’État a toujours affirmé que la souche détectée ne concernait pas les oliviers.

Les résultats des analyses, connus depuis vendredi, ont été transmis au ministère de l'agriculture mais la préfecture de Corse a découvert l’existence de ces résultats via le communiqué de presse des agriculteurs.

Brigitte Dubeuf est directrice de projet auprès du préfet de Corse et de Haute-Corse: « l’État va refaire des analyses avec la méthode officielle, dès qu’on aura les résultats ils seront connus et on pourra comparer. _Nous on joue la transparence_, le préfet a toujours demandé à ce que tous les résultats soient disponibles sur le site de la DRAAF"