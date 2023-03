Y-a-t-il un ou plusieurs loups installés en Creuse ?

Après huit mois de pause, le loup s'attaque de nouveaux à des brebis en Creuse. Deux élevages ont été touchés le week-end du 18 et 19 mars dans l'est de la Creuse. Quatre moutons sont morts à Charron , puis trois brebis ont été tuées et deux autres blessées trente kilomètres au nord, à Lépaud . Avant cela, les dernières attaques confirmées remontent à juillet 2022, à Reterre et Bourganeuf. Que s'est-il passé entre-temps ? On fait le point.

Qu'a-t-il fait pendant ces huit mois de pause ?

Difficile de savoir, mais le loup a très bien pu se nourrir de chevreuils par exemple et rester à l'écart de nos élevages, explique l'OFB, l'office français de la biodiversité. Sa présence est beaucoup moins facile à identifier quand il s'en prend à la faune sauvage. Il a pu aussi se promener chez nos voisins. Il y a eu une attaque cet hiver en Corrèze, d'autres au mois de mars dans le nord de la Haute-Vienne ainsi que dans l'ouest du Puy-de-Dôme à Charensat. Les attaques surviennent donc tout près de nos frontières. "Le loup est imprévisible, en juillet tout s'est arrêté en Creuse : pourquoi ? on ne sait pas !", reconnaît Pierre Schwartz, directeur départemental des territoires de la Creuse (DDT).

Y-a-t-il un ou deux loups ?

Les deux hypothèses sont sur la table, explique Morgan Pochoday, chef de service de l'office français de la biodiversité. Certains éléments laissent à penser qu'il y a bien deux loups distincts, qui ont chacun un secteur et un mode opératoire, avance François Auriche. Il est chargé de mission "chasse et faune sauvage" à la DDT : "Il y aurait un premier animal sur le plateau de Millevaches qui attaque deux ou trois brebis, consomme beaucoup de viande, mange le cœur et le foie, et revient deux ou trois jours de suite. A contrario, l'animal qui arriverait sans doute du Puy-de-Dôme ces derniers jours n'a pas le même mode opératoire." Il est aussi possible qu'il s'agisse du même loup, sachant qu'il peut parcourir quarante kilomètres par nuit.

Une meute en Creuse ?

Aucun indice ne prouve la présence d'une meute établie chez nous. En revanche, notre département est dans un "front de colonisation", c'est-à-dire qu'un ou des loups solitaires se promènent sur le territoire, depuis fin 2021, date des premières attaques à Féniers. "Ce sont des individus en dispersion, souvent de jeunes adultes, qui vont se fixer plus ou moins au gré de leurs déplacements, mais pour l'instant contrairement aux Alpes on n'a pas de meute établie", précise le directeur de la DDT.

Quel bilan des attaques ?

Depuis fin 2021 en Creuse, 84 moutons sont morts lors de seize attaques de loup. A chaque fois, l'agriculteur a soixante-douze heures pour solliciter l'OFB qui se rend sur place afin d'effectuer des prélèvements et relever des indices. La DDT les analyse ensuite. Quand elle indique que la "responsabilité du loup n'est pas écartée", cela signifie que l'attaque est attribuée au loup, ce qui ouvre la voie à des indemnisations des agriculteurs. En Creuse les attaques confirmées dans les élevages ne concernent que des ovins, aucun bovin n'a été tué par un loup.

Y-a-t-il des indemnisations ?

Quand la responsabilité du loup est établie, les éleveurs peuvent toucher des indemnisations, en moyenne 200 euros par brebis. Le barème dépend de la "qualité" de l'ovin : âge de l'animal, élevage labellisé, agriculture biologique, etc. Depuis la fin 2021 tous les éleveurs concernés par des attaques en Creuse ont été indemnisés selon la DDT, sauf ceux très récents de Charron et Lépaud. Cela représente 75 brebis indemnisées à hauteur de 13.000 euros.

Comment les agriculteurs se protègent ?

Les moyens de protection sont très réglementés car le loup est une espèce protégée. En cas d'attaque, la DDT peut mettre à disposition des moyens de protection d'urgence comme des filets de protection électrifiés et des "fox lights", des dispositifs lumineux d'effarouchement. Les agriculteurs peuvent aussi être subventionnés à hauteur de 80% pour l'achat de matériel comme les clôtures électriques, l'achat et l'entretien de chiens de protection. L'accompagnement technique et les analyses de vulnérabilité sont aidés à 100%.

En 2022, seuls dix-sept dossiers ont été déposés à la DTT de la Creuse pour environ 100.000 euros d'investissement. "C'est une aide importante, mais ce qui peut être compliqué pour les éleveurs, c'est qu'ils doivent avancer l'argent. L'aide est versée sur présentation des justificatifs de dépense", analyse Léa Nativel, du service économie agricole de la DDT de la Creuse.