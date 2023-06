Y-aura-t-il suffisamment de bras pour la récolte des mirabelles de Lorraine ?

Cueilleurs, ramasseurs, conducteurs de tracteurs : plus de 650 emplois saisonniers agricoles sont à pourvoir en Meurthe-et-Moselle cet été, principalement pour la récolte des mirabelles. Elle devrait débuter autour du 10 août. Question : y-aura-t-il suffisamment de bras pour les cueillir ? Comme pour d'autres postes saisonniers, le secteur agricole peine à recruter.

"Les jeunes ne veulent plus trop travailler, je pense", déplore Etienne Christiny, dont les vergers de mirabelles et de quetsches sont plantés à Moriviller. Il était présent ce mardi 20 juin au forum de l'emploi saisonnier agricole organisé par la Chambre d'agriculture à Dombasle-sur-Meurthe. Maëlle, 17 ans, fait pourtant partie des volontaires, elle qui déjà travaillé l'été dernier chez un producteur de mirabelles. "Si on n'est pas motivé, on va le faire deux-trois jours et puis après, on va abandonner parce qu'on n'aura pas envie de se lever tôt", confie la jeune femme.

Une dizaine de producteurs étaient présents pour recruter directement des saisonniers © Radio France - Isabelle Baudriller

Maëlle et les autres candidats venus déposer leurs CV seraient-ils des exceptions ? "C'est plus compliqué qu'avant", reconnaît Arnaud Lectard, conseiller juridique emploi à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. "Ce forum, ça fait 20 ans qu'il est organisé. Avant la crise sanitaire, on tournait aux alentours de 400-450 candidats en moyenne avec des pics certaines années à 600-650. L'an dernier, première année vraiment organisée en présentiel post-covid, on est tombé brutalement à 100 candidats. Est-ce lié à la dématérialisation des modes de recrutement ? De candidatures ? Moi, je ne veux pas dire que c'est générationnel, je ne suis pas sociologue !"

"C'est de plus en plus difficile en effet", abonde Sophie Lehé, vice-présidente de la Chambre d'agriculture en charge du développement territorial, "mais que pour les arboriculteurs. Pour tous les gens qui travaillent la terre en général." Et de citer les besoins en main-d'œuvre à l'année des céréaliers, éleveurs ou encore viticulteurs.