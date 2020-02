Yara, prix Pinocchio 2020 du "Greenwashing", le groupe mayennais Lactalis arrive deuxième

Ces entreprises sont accusées de mentir sur leurs actions en faveur de l'écologie et de l'environnement. Les Amis de la Terre et la Confédération Paysanne avaient nommé Lactalis, Yara et Bigard pour le prix Pinocchio 2020 du greenwashing.