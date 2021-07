Yonne: deux ministres mardi matin à Chablis pour parler exportation et intempéries avec le secteur viticole

Opération communication pour deux ministres du gouvernement en déplacement dans l'Yonne mardi matin.

L'icaunais Jean Baptiste Lemoyne secrétaire d'état en charge du tourisme avait convié sur ses terres le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, pour lui faire découvrir le chablisien et ses atouts.

Dans un premier temps les deux ministres ont rencontré les professionnels du secteur viticole. Franck Riester a notamment rappelé le retour, sans surtaxes, des exportations vers les Etats-Unis. "Grâce à la détermination du président de la république on a pu avoir un moratoire de cinq ans pour les taxes sur les vins. Les fameuses taxes américaines dans le cadre du contentieux Boeing Airbus. C'est une très bonne nouvelle pour tout le secteur des vins et spiritueux. Et puis on a dans le plan de relance, toute une partie sur l'export. Mais pour davantage exporter, il faut davantage de volume , ce qui n'est pas le cas actuellement en raison des intempéries. "

Les deux ministres à la table d'orientation de l'aire des lys qui offre un superbe panorama sur l’appellation Chablis Grand Cru © Radio France - Damien Robine

A ce sujet, Adrien Michaut, président du syndicat de défense de l'appellation Chablis, en a profité pour expliquer aux ministres que les viticulteurs ont besoin de davantage de moyens pour se protéger du gel de printemps. " Les ministres ont très bien compris les pertes de récoltes dues au gel du début d'année. Ils ont pris des notes sur certaines de nos interrogations. On estime que les subventions pour les moyens de la lutte anti-gel écologiques, comme les câbles chauffants, sont insuffisantes. Nous avons donc posé des interrogations sur le montant des subventions. On a besoin de volumes pour exporter du vin et là on les a pas. On veut lutter contre le gel, afin de conserver nos volumes. "

Ces remarques devraient remonter jusqu'au ministre de l'agriculture.

Lors de la visite de mardi matin, il a aussi était question d'œnotourisme. Jean Baptiste Lemoyne a rappelé que cette forme de tourisme, basée sur la découverte des régions viticoles et leurs productions, génère 10 millions de touristes chaque année, dont la moitié d'étrangers, sur l'ensemble du territoire.

Après une année difficile en raison du covid , l'idée c'est donc de repartir à l'offensive dans ce secteur. Et il y a des moyens pour y parvenir a expliqué Jean Baptiste Lemoine. "Nous avons le salon Destination Vignoble, qui fait la promotion de nos territoires oenotouristiques. Avec également un plan de reconquête pour le tourisme que m'a demandé le président de la république pour l'automne et je souhaite que l'œnotourisme soit un des piliers de ce plan. Il y a ici dans l'Yonne des entreprises qui sont positionnées sur ce secteur, et qui proposent de découvrir le vignoble avec différents moyens de transports. L'Yonne a d'ailleurs été pionnière en étant très tôt labellisée vignoble et découverte, ici dans le chablisien. Et on en a encore sous le pied. "

Les ministres ont terminé la matinée par une visite à la Chablisienne, et une dégustation dans cette coopérative qui commercialise chaque année entre 8 et 9 millions de bouteilles.