Yonne : les vendanges confirment que 2021 ne sera pas le millésime du siècle

Alors que les vendanges viennent de se terminer , le BIVB, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne a confirmé mardi une récolte historiquement basse. Dans l'Yonne, si la quantité n'est donc pas au rendez vous, il s'avère que la qualité des raisins n'est pas exceptionnelle non plus

Dans l'Yonne personne n'a été surpris lors des vendanges. Les viticulteurs savaient depuis longtemps qu'avec le gel de printemps , la quantité ne serait pas au rendez vous. A Irancy, Thierry Richoux a vendangé sur son domaine de 23 hectares en seulement une semaine. C'est moitié moins que d'habitude. Des vendanges qui ont accouché d'à peine le tiers d'une récolte normale.

"L'état sanitaire du raisin était un peu compliqué en raison d'une année assez humide" : Thierry Richoux, viticulteur à Irancy

Mais il s'avère aussi que la qualité des raisins n'est pas exceptionnelle. Elle n'atteindra pas celle de ces dernières années selon lui. " On avait été un peu gâté par la nature en 2018, 2019, 2020. Cette année honnêtement, c'est pas du même niveau. L'état sanitaire du raisin était un peu compliqué en raison d'une année assez humide, assez pluvieuse. La maturité est correcte mais sans plus. Ce qui va donner un millésime avec un style peut être un peu plus facile, un peu plus léger. Mais après, si le viticulteur fait bien son travail , il n'y a pas de soucis."

"On va avoir un produit assez typé Chablis, mais ce ne sera pas un millésime d'exception " : Patrice Vocoret, viticulteur à Chablis

A Chablis, Patrice Vocoret a obtenu une demi récolte sur les 38 hectares du domaine. La aussi en matière de qualité , ce ne sera pas le millésime du siècle. Moins de soleil, moins de rondeur et donc un chablis plus classique. "On va avoir un produit assez typé Chablis. Il ne faut pas oublier que Chablis, c'est quand même des vins blancs secs, où on a une acidité présente. Qui accompagnent souvent les fruits de mer, les escargots . Globalement ce n'est pas si négatif que ça. Le millésime ressemble quand même à quelque chose . Mais ce n'est pas un millésime d'exception. "

Le BIVB le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, parle lui aussi d'un millésime 2021 plutôt classique, que devrait apprécier les amateurs de vin de Bourgogne