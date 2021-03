Yonne : une quinzaine d'agriculteurs s'engagent dans l'Auxerrois pour la qualité de l'eau

Une poignée d'agriculteurs s'est engagé pour le moment dans l'auxerrois ( Yonne), pour la qualité de l'eau.

En Juillet dernier, La communauté d'agglomération de ce territoire a validé une charte destinée à préserver les bassins de captage des plaines du Saulce, des Isles et des boisseaux. Les viticulteurs et les agriculteurs sont invités à signer cette charte qui comprend une dizaine d'initiatives vertueuses à mettre en place.

Des cultures complémentaires

On leur propose d'utiliser par exemple des méthodes alternatives au désherbage chimique pour préserver les nappes phréatiques, ou de mettre en place une rotation de culture complémentaire avec des couverts végétaux. Anicet Bretagne produit des céréales à Gy-l'Évêque, il utilise ce procédé depuis longtemps. "on a commencé dans les années 2000, quand cette pratique n'était pas très courante" explique t-il, "derrière certaine culture d'automne, je m'engage a semer des couverts, des plantes comme des radis ou des moutardes, qui vont capter l'azote présent dans le sol, les nitrates pour éviter qu'avec la pluie ils ne glisses dans la nappe phréatique. Ces pratiques ne sont pas très compliquées à mettre en place", insiste t-il.

Difficile de convaincre, sans rencontrer les agriculteurs

Pourtant une quinzaine d'agriculteurs seulement sur 150 exploitations dans l'auxerrois ont signé cette charte pour ces bonnes pratiques. "C'est peu" reconnait Yves Vecten, maire d'Escamps et président de l'association pour la qualité de l'eau potable," On a fait quelques réunions d'informations, mais c'est vrai que la situation sanitaire ne nous facilite pas les choses" justifie t-il "on ne peut pas rencontrer facilement les gens. Et puis, certains n'ont peut-être pas encore compris l'importance de cette charte. A nous de les convaincre".

Anisset Bretagne et Yves Vecten, agriculteurs et membre de l'association pour la qualité de l'eau potable © Radio France - Thierry Boulant

Yves Vecten reste donc optimiste. Il s'est fixé comme objectif de faire signer, les deux tiers des agriculteurs et viticulteurs de l'auxerrois avant la fin de l'année.