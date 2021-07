Yonne : face au loup, les aides de l'État ne suffisent pas pour les éleveurs

Avoir un chien de protection de troupeaux, c'est l'une des conditions exigées par l'État pour que les éleveurs victimes d'attaques de loups puissent bénéficier d'aides. C'est à l'occasion de l'installation d'une pancarte d'information sur ses chiens, à l'entrée d'un champ, que la sous-préfète de l'Yonne a rencontré un couple d'exploitants, ce mardi 6 juillet, en milieu d'après-midi.

Je ne dors plus. Nos brebis, on les adore, mais on n'a pas demandé d'avoir un loup. On vivait très bien sans"

- Laurence Godin, éleveuse d'ovins dans le Tonnerrois

"Parmi les mesures financées par l'État, il y a : le gardiennage et la surveillance renforcée des troupeaux, les chiens de protection, l'investissement en matériel - comme des clôtures électriques, une analyse de vulnérabilité de l'exploitation et un accompagnement technique", liste Cécile Rackette, sous-préfète de l'Yonne.

La pancarte prévient les passants qu'un chien de protection est présent près du troupeau. © Radio France - Célia Gueti

Certes, ces aides sont financées, mais arrivent avec des contraintes et du travail supplémentaire assurent le couple d'éleveur. "On veut montrer tous les problèmes que les éleveurs ont, affirme Fabrice Potier, membre du syndicat Coordination rurale. Les éleveurs qui n'ont pas été attaqués mais qui sont susceptibles de l'être n'ont pas d'aide. Au sujet des chiens de protection, on ne peut pas en mettre dans les zones périurbaines et en plus, ça n'est pas une garantie à 100% [qu'il n'y ait pas d'attaque]."

Il y a eu moitié moins d'attaque de loups au cours des six premiers mois de 2021 (7) que lors des six premiers de 2020 (14).