Yonne : les chasseurs obtiennent une dérogation pour aider les agriculteurs

C'est une bonne nouvelle, un soulagement même pour certains agriculteurs. Les chasseurs de l'Yonne ont obtenu une dérogation pour cette période de confinement. Ils vont donc pouvoir chasser et prélever le gros gibier, notamment le sanglier, qui s'attaque aux semis des agriculteurs. Les dégâts sont chaque année plus importants et ils sont déjà là c'est ce que constate Bertrand Potherat à Héry.

Semis, récoltes et matériels endommagés

La terre est retournée, labourée, creusée sur les parcelles de cet agriculteur. " Il n'y a pas une seule des communes où se trouvent mes parcelles qui n'a pas eu de dégats ! " explique Bertrand Potherat. En ce moment, les suidés sont à la recherche de vers et s'acharnent donc à creuser et retourner les terrains. Ils retournent les semis avec des conséquences sur les récoltes mais pas seulement.

Les sangliers retournent, labourent et creusent les terrains à la recherche de vers. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Désormais il organise ses semis en fonction de l'animal. "J'évite d'avoir une culture qui risque d'attirer encore plus les sangliers. Il y a des cultures qu'il aime bien comme le maïs. J'évite aussi de faire des pois. Cela nuit aussi aux prairies de fauche où au printemps on va sans doute casser du matériel pour récolter les fourrages".

Bertrand Potherat a installé des clôtures électrifiées sur certaines de ses parcelles mais la chasse reste le meilleur outil pour limiter les dégâts du suidé. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'agriculteur prend également soin de nettoyer ses champs. Sur l'une de ses parcelles les sangliers ont couché du maïs, Bertrand Potherat a donc récupéré les épis et les a mis en tas à l'écart pour éviter que l'animal ne vienne de nouveau y chercher de quoi se nourrir. Il a également placé des clotures électrifiées sur certaines de ses parcelles mais rien n'y fait ou presque. La chasse reste le meilleur moyen de réduire les dégâts.

La chasse reste le meilleur outil pour limiter les dégats

Il l'assure il n'est pas pour un abbatage massif de l'espèce mais simplement pour une régulation car depuis dix ans la population de sanglier ne cesse de croître dans le département. "On tolère des dégâts de sanglier, il y en a toujours eu, mais là je pense que depuis une dizaine d'années c'est devenu du grand n'importe quoi" estime l'agriculteur qui ajoute "je pense qu'il y a de plus en plus de sanglier donc autant qu'il y en ait de prélevés. C'est le seul moment de l'année où l'on peut voir enfin diminuer les populations de sanglier." La chasse a également un effet dissuasif explique-t-il "C'est encore ce phénomène là qui fait bouger les populations de sanglier et qui, donc, évite les dégats aux mêmes endroits"

L'an passé, dans l'Yonne, les chasseurs ont prélevé quelques 20 000 sangliers contre 8500 il y a une dizaine d'années seulement ! Malgré cela la facture des dégâts du suidé ne cesse de grimper. Elle s'est élevée à quelques deux millions d'euros l'an dernier dans le département.