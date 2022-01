Yonne : près de 250 vins en lice pour aller au concours général

Ils sont 25 dans la salle, à deux personnes et 8 bouteilles par table. Chacun a son verre, et son crachoir. Il s'agit des jurés qui choisissent les vins icaunais qui iront au concours général du Salon de l'Agriculture 2022, prévu du 26 février au 6 mars prochain. La sélection s'est déroulée ce mercredi 19 janvier, à Beine (Yonne).

Un échantillon des bouteilles que goûtent les jurés. Il n'y a aucune mention du domaine où a été produit le vin. © Radio France - Cédric Hermel

Un vrai plus pour les vins sélectionnés

Le moment est comme une dégustation à l'aveugle : les jurés ont 8 bouteilles en face d'eux, qu'ils doivent toutes goûter. Sur l'étiquette, le nom du domaine n'est pas renseigné, seule l'appellation ou l'origine est mentionnée. Sur la table, une feuille chacun, avec des notes et des appréciations à donner sur plusieurs critères, comme l'aspect, ou encore l'intensité en bouche. Jusqu'à une centaine de vins qui auront eu des appréciations suffisamment élogieuses feront partie du voyage.

"Ça apporte beaucoup, c'est une vraie reconnaissance" explique Jean-Baptiste Thibaud, vice-président de la Chambre d'Agriculture de l'Yonne.

Pour ceux qui vont à Paris, "ça fait plus plus-value qualitative, raconte Jean-Baptiste Thibaud, vice-président de la Chambre d'Agriculture de l'Yonne. Ça montre à leur clientèle, à leur importateur, à leur caviste qu'il y a une forme de continuité dans la qualité de leur produit. Et c'est la même chose pour des personnes qui ne connaissent pas le vin." En clair, médaille ou pas, lorsqu'on est sélectionnés, il y a un effet concours général. Pour ceux qui récolent une médaille, "le caviste le mettra plus en avant pour attirer les clients", poursuit-il.

Un exemple de grille que les jurés doivent remplir en mettant une note et des appréciations. © Radio France - Cédric Hermel

Objectif : représenter l'Yonne face à tous les autres vins français

L'un des objectifs de cette sélection et de sélectionner seulement les meilleurs vins. "Le but, c'est de valoriser nos bons produits parce qu'à Paris on se retrouve malheureusement face à des gens qui ne connaissent pas la typicité de nos vins, et on est là pour nous affirmer", lance Nicole, une des jurés qui vient de finir de noter un vin. Les autres jurés ne disent pas mieux : il faut que les vins soient les meilleurs possibles à leur goût, et qu'ils représente le mieux l'Yonne. "Parce qu'on y met un peu de nous dans la dégustation", concède Pierre-Louis, un autre membre du jury.

Lors du dernier concours du salon de l'agriculture, en 2020, 15 vins icaunais ont décroché la médaille d'or du concours, surtout des vins de Chablis, particulièrement des Chablis Premier Crus.