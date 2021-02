Yonne : quand deux générations d'agriculteurs font équipe

Dans l'Yonne, Il y a prés de 4000 exploitations agricoles. Des exploitations parfois familiales, où parents et enfants travaillent ensemble, comme à Leugny, en Puisaye, où Gilles Abry élève en agriculture biologique avec sa fille Océane, 200 bovins et 150 brebis. Deux générations, une même passion.

Depuis 3 ans , Gilles Abry, 59 ans, fait équipe avec sa fille, Océane, 26 ans. Ils élèvent en agriculture Biologique à Leugny (Yonne) 200 bovins et 150 Brebis. Le père n'a jamais poussé sa fille à épouser la même passion que lui, mais très vite c'est devenu une évidence. "Elle s'est très Tôt intéressée et m'a suivi dans mon quotidien sur l'exploitation avec sa sœur cadette" raconte l'agriculteur. "Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux" confirme Océane, "quand je rentrais de l'école, je posais mon cartable et je fonçais voir les petit veaux".

Des responsabilités partagées

Son bac scientifique en poche , elle a fait des études d'ingénieur à Toulouse en "agro-alimentaire et environnement", puis elle est revenue tout naturellement travailler avec son père à Leugny, dans un village qu'elle aime.

Les responsabilités sont partagées sur l'exploitation. Océane s'occupe des pensions de chevaux et des ovins. Son père a en charge les travaux des champs sur les 238 hectares, les vaches allaitantes et la vente direct de viande Bovine.

Des idées nouvelles

Chacun a sa vision des choses et "c'est une bonne chose", insiste Gille Abry, "c'est ce qui nous permet d'évoluer et de ne pas en rester à l'agriculture de nos grands-Parents. Les jeunes ont une vision du monde beaucoup plus large que celles que nous avions au même âge et des connaissances des techniques modernes".

"Notre différence "précise Océane " vient surtout des stages que j'ai pu faire à l'étranger en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. Ça me donne des idées qui sont parfois décalées et qu'on essaie d'adapter au contexte local. Dans la façon de s'occuper des animaux, j'ai voulu par exemple introduire un peu d'homéopathie. Généralement on teste d'abord à petite échelle pour voir."

On s'engueule et une heure après, c'est fini (Le père)

Le père et la fille, s'entendent en tous cas parfaitement bien sur les objectifs de l'exploitation même si il y a parfois quelques frictions. "Heureusement, qu'il y en a" souligne Gilles Abry, " c'est normal. On s'engueule et une heure après, c'est fini".

Au bout du compte , cette expérience et ce fonctionnement marchent plutôt bien. A tel point, qu'il est fort probable que la petite sœur d'Océane, 23 ans, rejoignent le duo dés qu'elle aura fini ses études, pour développer une activité "Fromagerie".