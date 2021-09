Yonne : le difficile recrutement des vendangeurs

Christophe Race (gauche ) et Damien Leclerc droite ) : Président et Directeur Général de la coopérative La Chablisienne

Les vendanges approchent, dans les vignobles de l'Yonne. Pole Emploi a répertorié au moins 200 postes de vendangeurs à pourvoir, dans le département. Mais cette année particulièrement, le recrutement n'est pas aisé. On en parle avec Damien Leclerc, le directeur de la coopérative La Chablisienne.

France Bleu Auxerre : pourquoi est-il plus compliqué cette année de recruter des vendangeurs ?

Damien Leclerc : Cette année, pour la première fois depuis quelques millésimes, compte tenu des aléas climatiques qui se sont accumulés depuis le début de cette campagne, les vendanges auront lieu a priori à partir du 15 ou du 20 septembre, c'est à dire après la rentrée des lycéens et des universitaires. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt des gens qui sont fidèles, qui constituent à peu près la moitié de notre équipe et du besoin en vendangeurs. Et puis, historiquement, l'autre moitié est constituée de ces étudiants que nous avions plaisir à accueillir et qui, cette année, seront retournés à leurs chères études.

Et le travail de Pôle emploi ou des agences d'intérim ne suffit pas pour recruter ?

Tout le monde se mobilise aujourd'hui pour apporter des solutions, parce que d'un point de vue administratif, d'un point de vue social au niveau de Pôle Emploi, eh bien, les forces vives se sont mobilisées pour essayer de trouver des gens qui viendraient faire ces vendanges. Il ne faut pas oublier non plus que même si les vendanges ont cette image de moments festifs, ça reste aussi un travail technique et physique. Et c'est vrai que quand on passe 8 à 10 jours dans les vignes pendant les vendanges, eh bien physiquement, ça peut être un peu difficile. Et puis, selon les chiffres de Pôle Emploi ou ceux du ministère de l'économie, nous sommes dans une phase plutôt euphorique d'un point de vue économique, avec de nombreuses activités, de nombreuses filières en tension en terme de recrutement. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut expliquer la situation de ce millésime.

Les vendangeurs sont payés au SMIC :10 euros 25 de l'heure. Ne faudrait-il pas les payer plus ?

Ça dépend réellement des domaines. Dans certains domaines, effectivement, le salaire, c'est le SMIC. Dans d'autres, c'est un peu plus (10% au-delà du SMIC). Et puis, il peut y avoir aussi d'autres avantages comme des primes de panier, un transport qui peut être pris en charge... Donc, on pourrait peut être améliorer ce revenu, oui, mais je ne suis pas certain que ce soit la seule et unique explication. Ce sont peut-être aussi les difficultés physiques de ce travail qui font qu'aujourd'hui, on a peut-être quelques soucis en termes d'attractivité.

Du gel au printemps, un manque de soleil cet été : y a-t-il des raisons d'espérer tout de même un coup de bonne tenue cette année ?

Je ne vous cacherai pas que exceptionnellement, cette année, j'aimerais avoir un an de plus. Parce que ce millésime, on va s'en souvenir et on a hâte de repartir sur une autre campagne et d'imaginer un millésime 2022 plus favorable.