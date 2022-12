Yvelines : des poules pondeuses "réformées" à vendre pour leur éviter l'abattoir

Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent les poules qui pondent les œufs de votre boite achetée au supermarché pour la semaine ? La réponse : elles finissent en rillettes... Et très jeunes, à seulement 18 mois quand leur productivité commence à baisser. C'est pour éviter ça que Tanguy Lorphelin, jeune Yvelinois, a crée sa société " A chacun sa poule ". Il propose de sauver les poules dites "réformées" des élevages, celles qui, passée 18 mois ne pondent plus tous les jours mais "seulement 5 ou 6 œufs par semaine". En les vendant à des particuliers, des Ehpads ou encore des écoles, il leur donne une seconde vie.

Aux Alluets-le-Roi, le concept à tout de suite attiré Guillaume Gousseau, éleveur bio. "Aujourd'hui, au lieu de pondre 800 oeufs par jour, mes poules pondent deux fois, c'est un stress financier compliqué à gérer", reconnait le jeune agriculteur. Plus assez productives et rentables, ses bêtes sont donc promises à l'abattoir. Le circuit classique lui rachète 50 centimes la poule pour les transformer en nuggets ou en rillettes, "mais c'est à moi d'assurer le transport, donc ça n'est pas intéressant", détaille Guillaume Gousseau. Au lieu de ça, il a fait appel à Tanguy Lorphelin.

Eviter "une fast fashion de la poule"

"Nous vendons 6 euros chaque animal, c'est un petit prix pour les particuliers", explique le patron de A chacun sa poule. Dans les animaleries en Ile-de-France, une poule se vend entre 12 et 30 euros. "Et ça permet de leur offrir une nouvelle vie", se félicite Tanguy Lorphelin. Mais le jeune homme n'est pas seulement sensible à la cause animale. C'est aussi l'envie de mettre fin à une sorte de "fast fashion de la poule", qui lui a donné cette idée. "Comme avec un vêtement qu'on achète, qu'on porte quatre fois et qu'on jette. C'est du gâchis. Les poules réformées parce qu'elles ne sont plus assez rentables pour l'élevage peuvent encore pondre des œufs pendant plusieurs années."

Ce week-end donc, Tanguy Lorphelin organise une grande vente. 800 poules pondeuses bio réformées de Guillaume Gousseau. Pour s'équiper, rendez-vous ce samedi 3 décembre au 8, rue de Crespières aux Alluets-le-Roi entre 8 h 30 et 12 h 30. Ou le mercredi 7 décembre entre 15 h et 18 h. Il vaut mieux appeler ou réserver vos poules en ligne sur le site A chacun sa poule .