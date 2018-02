Romorantin-Lanthenay, France

Une ferme vivante installée depuis 17h hier après-midi devant la sous-préfecture de Romorantin, dans le Loir-et-Cher : c'est une action des agriculteurs solognots, ils sont une cinquantaine qui ont prévu de se relayer pour laisser sur place quelques vaches, moutons et ânes. Ils dénoncent la réforme en cours des "zones agricoles défavorisées". Dans ces zones, les agriculteurs bénéficient notamment d'une aide spécifique : l'ICHN, l'indemnité compensatoire des handicaps naturels. En Sologne, et depuis 1976, 50 communes sont concernées : cela pourrait passer à seulement 19 l'an prochain... Et ce serait une catastrophe, assure Blandine Terrier, vice-présidente de la FDSEA 41 : "On est en zone défavorisée, le mot veut bien dire quelque chose ! Ce territoire a été reconnu difficile il y a plus de quarante ans après des études de typologie des sols : si on avait des rendements comme certaines zones de plaines, ça ferait longtemps que ça se saurait... Si on perd plus de 50% des communes de la zone concernée, ce serait encore un affaiblissement de notre agriculture."

8 000 à 12 000 euros par mois

Il faut dire que l'impact financier serait considérable : "En terme de revenus, étant donné que certains agriculteurs aujourd'hui dégagent 300 à 500 euros par mois pour vivre, si on leur supprime cette aide directe qui peut aller de 8 000 à 12 000 euros maximum selon les entreprises, vous imaginez bien qu'alors de revenu, il n'y en a plus... ce sera la fin de l'agriculture en Sologne", résume Blandine Terrier, dont l'interview est à écouter ci-dessous :

Les agriculteurs solognots sont donc partis pour tenir un siège devant la sous-préfecture de Romorantin, jusqu'à ce qu'ils aient la garantie, par écrit, que la Sologne sera totalement préservée dans la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées. Ils l'ont redit hier soir, à l'issue d'une réunion :

La délégation a été entendu par la sous-préfète, on a été écouté. Elle doit poursuivre les discussions cette nuit avec Paris, les paysans maintiennent le siège. #touchepasàmazonedefpic.twitter.com/IZO9yOMN4l — FDSEA Loir-et-Cher (@Fdsea41) February 6, 2018

La nouvelle carte des zones agricoles défavorisées pourrait être dévoilée le 15 février par le gouvernement. Le Loiret est également concerné : 74 communes de l'Orléanais, de la Puisaye et du Giennois (Berry Sancerrois) sont actuellement classées en zones agricoles défavorisées, la plupart pourraient être exclues du nouveau zonage.... La FDSEA 45 prévoit d'ailleurs une action vendredi (9 février) avec une manifestation à 13h30 devant la préfecture d'Orléans.