L'Union Européenne impose à la France de revoir la carte des zones soumises à contraintes naturelles, ce que les exploitants appellent communément les "zones défavorisées" où les exploitants bénéficient du coup d'une aide à l'installation ou à l'exploitation. La France doit remettre sa copie fin mars. Pour les agriculteurs de la région il faut mettre la pression et trouver les arguments pour sauver cette subvention méconnue du grand public mais importante dans la trésorerie de centaines d'exploitations du Tarn, du Gers, de Haute-Garonne ou de l'Ariège.

Une perte de 5000 à 12 000€ par an

1058 communes pourraient être exclues de ces zones de contraintes naturelles en Occitanie.

181 communes sur 195 sont concernées dans le Tarn et Garonne, 200 soit 40% des communes classées en Haute-Garonne. Autant d'espaces agricoles qui ont pour "contraintes" d'avoir un climat ou un relief particulier, des terres pauvres ou très pentues ou bien d'accueillir un système d'élevage précis. Seulement voilà, Bruxelles change tout ou partie de ces critères de classifications et cela représente une perte de 5000 à 12 000€ par an et par agriculteur! Pour certains c'est leur salaire qui s'envole. La FDSEA du Tarn a fait ses comptes : 300 éleveurs seraient impactés et la perte de revenus atteindrait presque les deux millions d'€ à l'échelle du département.

Nicolas Artigues secrétaire général des JA 31 : "A terme ça condamnerait l'élevage sur les 2/3 du département. Donc on va annuler un paysage et l'élevage aux environs de Toulouse" Copier

Epaulés par le conseil régional, la FRSEA et les Jeunes Agriculteurs multiplient les rencontres avec les députés et tentent de mettre en avant auprès du ministère de l'agriculture des spécificités de paysage comme les murets pour les vignes, les petites parcelles, les haies... Ils veulent faire comprendre aux techniciens de Paris puis de Bruxelles qu'ils sont bien les "jardiniers paysagistes de nos campagnes". Et que pour cet entretien, ils méritent encore d'avoir une aide comme leurs confrères du bocage normand. Ils ont deux mois pour convaincre.

Le cortège partira du quai Poult de Montauban à 10h direction la préfecture. Grosses perturbations à prévoir dans le centre-ville.