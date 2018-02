Bourges, France

Dans un communiqué commun diffusé mardi soir, les députés LREM du Cher Loïc Kervran, Nadia Essayan et François-Cormier-Bouligeon saluent "des progrès importants pour le Cher" concernant la nouvelle carte des Zones défavorisées simples. Selon les députés, 56 nouvelles communes du Cher sont intégrées au dispositif par rapport à la dernière version de la carte publiée début février 2018. Mais le territoire du Pays-Fort (nord-est du Cher) en reste exclu.

80 communes du Cher réintégrées par rapport à la carte de 1976

"A la suite des discussions (avec le Ministre de l'agriculture Stéphane Travert NDLR), une nouvelle et ultime carte a été produite par le ministère en réintégrant le critère d’entretien des haies. Cette carte permet la réintégration de _56 communes et de 175 exploitations supplémentaires_, soit 207 communes (contre 127 dans la carte de 1976 en vigueur) zonées et 960 exploitation concernées", indique le communiqué.

Le Cher deuxième département le plus gagnant"

"Au final, le Cher est le 2ème département en termes de gain dans cette nouvelle carte (derrière la Saône et Loire). C’est le fruit de la mobilisation des agriculteurs, de leurs organisations représentatives et de notre travail de députés de la majorité", ajoutent encore les députés. Les agriculteurs avaient mené des actions de protestation début février, avec barrages filtrants et opérations escargot.

Déception de la FDSEA 18 pour le Pays-Fort

"Pour les polycultures du pays fort tout reste à défendre, d'autant plus avec l'ouverture au import Mercosur", a réagi sur Twitter le Président de la FDSEA du Cher Arnaud Lespagnol. Pour les territoires sortant du zonage, le Ministère annonce "la mise en place d'un dispositif d'accompagnement avec l'élaboration de diagnostic territoriaux". Les députés LREM du Cher ont demandé à faire partie du groupe de travail, précisent-ils dans leur communiqué.