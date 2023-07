Ajaccio : Le giratoire de la Gravona ouvert ce vendredi

Les automobilistes ajacciens ont suivi ces travaux pendant deux ans. Le giratoire de la Gravona est ouvert à la circulation depuis ce vendredi matin. Les objectifs sont nombreux : fluidification du trafic, suppression d'un des plus importants points d'embouteillage de l'île, et amélioration de la sécurité sur la route.

Rattraper le "retard d'infrastructures routières" dans le Grand Ajaccio

"C'est un projet stratégique attendu par des dizaines de milliers d'automobilistes qui prennent cette route, se réjouit le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, qui s'est rendu sur les lieux pour constater la fin des travaux. Le Grand Ajaccio avait un immense retard en termes d'infrastructures routières, il fallait corriger cela."

Gilles Simeoni a tenu à se rendre sur le site pour constater la fin des travaux. © Radio France - Laurent Di Fraja

Cette installation comporte un mini-tunnel réservé aux véhicules de moins de 2.60 mètres, ainsi que deux bretelles de liaison "qui doivent permettre d'améliorer considérablement le quotidien des habitants en réduisant les embouteillages de Campu dell'Oru et en fluidifiant ainsi les entrées et sorties de la ville", précise la Collectivité, qui a piloté ce projet.

Des travaux nécessaires en raison de l'important développement démographique dans la région ajaccienne, ce qui génère des flux routiers de plus en plus importants.

L'enveloppe pour cette installation était de 15 millions d'euros (abaissée finalement à 13,1 millions). Ce budget fait partie des 100 millions d'euros alloués au Programme exceptionnel d’investissements pour la Corse (PEI), dont 80 ont été destinés aux infrastructures routières de la région ajaccienne.

Et qu'en sera-t-il en cas de fortes pluies ? Le tunnel sera-t-il fermé à la circulation comme à Bastia ? "Non", répond-on à la Collectivité. "L'ouvrage ne sera pas impacté par les hauteurs de crue, précise Jean-Baptiste Pieri, directeur des investissements routiers pour la Corse-du-Sud à la CdC. L'eau récoltée dans le tunnel est extrêmement faible, tout ce qui vient des bassins versants est traité par un ouvrage qui a été posé et qui suit un canal. Nous avons installé une chambre spécifique avec quatre pompes pour pouvoir extraire l'eau."

Quatre pompes ont été installés pour extraire l'eau en cas de fortes pluies dans le tunnel. © Radio France - Laurent Di Fraja

Chaque jour, ce sont près de 45.000 véhicules qui occupent ce carrefour. Cette nouvelle installation supprimera-t-elle les embouteillages dans ce secteur ? La réponse dès aujourd’hui.