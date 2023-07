Ajaccio : un nouveau parking et une navette pour rejoindre le centre-ville

La navette passera toutes les six minutes entre la Préfecture et le site de la Miséricorde.

Des rotations toutes les six minutes entre le site de la Miséricorde et le centre-ville. Voilà le nouveau réseau de navettes, officialisé hier par la mairie d'Ajaccio. Ce service s'accompagne d'un parking de 200 places dans l'aire de stationnement de l'ancien hôpital pour limiter au maximum l'utilisation de la voiture dans le centre-ville.

"On appréhendait de prendre la voiture pour se rendre au centre-ville d'Ajaccio, confie Lou, une des premières utilisatrices de la navette. Finalement, c'est très pratique, il y a des rotations toutes les six minutes. Je viens de Bastelicaccia et c'est ce qu'il y a de plus confortable pour rejoindre le centre."

Limiter la circulation dans le centre-ville

Le parking, gratuit jusqu'au 31 juillet, présente un tarif de 50 centimes de l'heure (gratuit entre 12 et 14 heures, et dès 19h30), ouvert 24/24h.

Ce projet est issu du plan de déplacements urbains "pour palier le manque de stationnement dans l'hypercentre, souligne Adrien Castanier, directeur adjoint transport et mobilité à la CAPA. Nous voulons limiter la circulation de la voiture dans ce secteur et avoir une offre de stationnement où les usagers peuvent venir se garer ici et rejoindre directement le centre-ville."

Pour le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, "nous sommes arrivés à saturation sur le modèle du 'tout-voiture'. Désormais, il faut accompagner progressivement les Ajacciens dans leurs changements d'usage et de circulation, dans le centre-ville."

La Ligne 9 reliera l'ancien hôpital de la Miséricorde à la Préfecture, en passant par le site de la CAF et des Impôts.