Amarres coupées, insultes échangées : des tensions entre des habitants de l'île de Sein et la Penn-ar-Bed

Un acte "inadmissible" et du "jamais vu" pour la Penn-ar-Bed. Un "ras-le-bol" et le sentiment d'être déconsidéré pour Didier Fouquet, le maire de Sein. Lundi 18 septembre, des tensions ont éclaté entre l'équipage du Molenez, bateau de fret de la compagnie maritime finistérienne et des habitants, dont le maire.

Une plainte va être déposée

Selon la compagnie, le cargo venait apporter du matériel pour réparer la digue de l'île de Sein endommagée au printemps. Au moment de débarquer le fret, il a été pris pour cible par un groupe d'individus reprochant à la compagnie de ne pas récupérer des déchets pour les ramener sur le continent.

Selon la Penn-ar-Bed, des insultes et des menaces ont fusé. Du matériel a été jeté à l'eau et des amarres ont été coupées. La compagnie a alors donné l'ordre au bateau de retourner à Brest, avec la quasi-totalité du matériel à son bord pour explique-t-elle "garantir la sécurité de l'équipage". Une plainte doit être déposée auprès de la gendarmerie maritime.

Faux s'insurge le maire, très ému, qui reconnait avoir été sur place. "Oui, une haussière [une amarre NDLR] a été coupée et je le regrette mais le bateau ne bougeait pas, et il restait trois autres haussières". Mais surtout, il a le sentiment d'avoir été ignoré par la compagnie. "La gestion des déchets est très problématique sur l'île", explique-t-il. "On réclame un bateau par mois, mais nous n'en avons que quatre par an. Nos ordures ne partent que tous les trois mois et donc notre déchèterie est tout de suite pleine. Alors quand on a des rotations en plus on en profite pour évacuer des déchets." Et, s'insurge l'édile, "la semaine dernière, la compagnie nous a envoyé un message pour nous dire que sur les six bennes prévues, finalement seules deux seraient prises car le bateau devait aller ensuite en récupérer à Ouessant."

"Dernière roue de la charrette"

Selon Didier Fouquet, la goutte d'eau a été l'arrivée du navire par marée basse. "Le patron [le capitaine du navire] nous a dit qu'il ne pouvait pas attendre la marée haute car il devait aller ensuite à Ouessant" et selon l'élu, décharger à marée basse implique d'être en bout de jetée avec des manœuvres plus difficiles voire dangereuses. "On n'a pas souhaité qu'ils débarquent 250 tonnes de matériel dans ces conditions". C'est alors que des mots ont été échangés. "On a vraiment le sentiment d'être pris pour la dernière roue de la charrette. Molène et Ouessant d'abord et nous ensuite et nos ordures on s'en fout !" Et d'ailleurs, explique Didier Fouquet, un membre d'équipage nous a dit "votre digue et votre phare on s'en fout !"

"On va pas se laisser faire"

Une situation qui attriste le maire d'autant que les travaux de la digue risquent désormais d'être retardés. "Ça nous met dans une situation inconfortable avant les tempêtes de l'hiver. On va devoir attendre encore un an pour faire nos travaux ? Ça fait trois ans qu'on attend on a notre usine de dessalement, nos réserves d'eau douce. Y'a un ras-le-bol". "Je me suis pris la tête avec la Penn-ar-Bed, avec un certain nombre de personnes", conclut le maire. "Ca me contrarie, j'aime pas ça et je n'en ai pas dormi de la nuit, mais on va pas se laisser faire."