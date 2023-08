Après les orages à Marseille, la dernière journée du Delta Festival annulée

Après avoir fermé plus tôt samedi 26 août, dès 22h, ce dimanche, le Delta Festival doit finalement annuler sa dernière journée ce dimanche. Les gros orages de la nuit ont fait trop de dégâts.

"Toute la nuit et toute la matinée, notre équipe a travaillé et s’est battue pour remettre en état le festival et pour garantir une ouverture des portes", explique Olivier Ledot, président du Delta Festival. "Malheureusement, malgré tous nos efforts, les orages et fortes pluies d’hier nous empêchent aujourd’hui de vous accueillir dans de bonnes conditions de sécurité. L’instabilité des structures et l’accumulation d’eau sur de nombreuses zones du festival rendent impossible la tenue du festival. Nous sommes donc contraints d’annuler cette dernière journée de festival."

Les organisateurs sont en train d'organiser les possibilités de remboursement ou d'avoir, pour les participants.