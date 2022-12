Avatar 2 : le CGR de Châteauroux fait le plein

"Avatar 2 16 heures, c'est complet !", annonce le directeur du cinéma CGR de Châteauroux, quelques minutes avant le début de la séance de ce mercredi 28 décembre. En face de Stéphane Castro : un hall d'entrée remplie de famille encore sans ticket. "On est arrivés un peu avant 16 heures. Mais on est six et il ne restait que quatre places. Alors on a pris nos places pour demain. Ce n'est pas grave, on est en vacances ! " relativise Elisabeth.

Sabrina et sa famille ont été prises au dépourvue : "On a fait comme d'habitude : arriver dix minutes après le début de la séance pour éviter les pubs. Mais en fait il n’y a déjà plus de place. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde !" Comme beaucoup, ils ont décidé de prendre des tickets pour la séance de 20 heures, la dernière en 3D. Cet après-midi là, les chanceux à voir le film ont réservé sur internet ou sont venus vingt minutes avant le début de la séance.

Une fin d'année en beauté

Le succès d'Avatar 2 ne surprend pas du tout Stéphane Castro, le directeur du cinéma. : "C'est un film qui a été fait pour être vu sur grand écran. Les spectateurs avaient adorés le premier, on s'attendait à ce qu'ils reviennent pour le second." Un retour du public en salle qui redonne espoir au directeur, après quelques mois difficiles. "On finit l'année en beauté, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On espère surfer sur cette vague encore longtemps", avoue-t-il. Selon lui, le succès du film de James Cameron profite à tous les autres films en salle actuellement. "Une fois qu'on a goûté au plaisir du grand écran, on a juste envie d'y retourner", assure-t-il.

Pour l'instant, Stéphane Castro ne sait pas encore combien de place il a vendu pour la suite tant attendue d'Avatar. Il attend fin janvier pour faire le bilan.