Bastia commémore les 80 ans de la Libération de la Corse

La secrétaire d'Etat en charge des anciens combattants et de la mémoire était en Haute-Corse, à Bastia et à Saint-Florent, ce mercredi 4 octobre, dans le cadre du 80ème anniversaire de la Libération de la Corse.

ⓘ Publicité

Patricia Mirallès a orchestrée la cérémonie de commémoration, devant un cortège d'élus et de représentants des services de l'Etat. Après son discours, la secrétaire d'Etat s'est rendue en préfecture de Haute-Corse, pour s'adresser aux associations d'anciens combattants et échanger avec des collégiens ayant réalisé un travail mémoriel. Une visite qui s'est conclue à Saint-Florent et au col de Teghime avec un hommage aux tirailleurs marocains, spahis et goumiers. "Cette commémoration doit être un contrat de vigilance entre les générations, a déclaré Patricia Mirallès lors de son allocution. La nouvelle génération se devra d'être attentive et engagée pour préserver les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble. La mémoire est notre boussole, et il leur reviendra de prendre soin d'elle" a-t-elle ajouté.

"Cette commémoration doit être un contrat de vigilance entre les générations, a déclaré Patricia Mirallès lors de son allocution. © Radio France - Maxime Becmeur

loading