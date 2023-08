Bretagne : Gérald Darmanin annonce 6 millions d'euros supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt

Si cette année a été beaucoup plus calme sur le front des incendies en France – et en Bretagne -2022 avait montré que plus aucun territoire n'était à l'abris. Le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine avaient été durement frappés.

En déplacement dans le Finistère jeudi 24 août, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé des moyens supplémentaires pour les différents départements bretons, six millions au total. Ils vont permettre l’acquisition de moyens de lutte contre les feux de forêt ou de détection des départs de feu. Au niveau national 1100 véhicules ont être acquis grâce au fond de soutien.

Finistère : plus de trois millions d'euros de débloqués

Concernant le Finistère, ce sont 3 155 625 euros qui seront alloués au département "au regard des investissements demandés", précise la préfecture dans un communiqué. Cela va permettre l'achat de 19 véhicules de lutte contre les feux de forêt.

Morbihan : aide pour l'achat de huit véhicules

Le service départemental d’incendie et de secours du département du Morbihan va bénéficier d’une subvention de 1 220 000 millions d’euros. Cela permettra l’achat de 8 véhicules de lutte contre les feux de forêt.

Ille-et-Vilaine : un million d'euros d'aide

Le gouvernement va débloquer une aide de plus d'un million d'euros pour l'Ille-et-Vilaine.

Côtes-d'Armor : une aide de 730 000 euros

La préfecture rappelle que "tous les départements qui ont souhaité réaliser un effort d’investissement vont pouvoir bénéficier d’un taux d’aide de minimum 50% des investissements". Au regard des investissements demandés, le service départemental d’incendie et de secours des Côtes-d’Armor va bénéficier d’une subvention de 730 458 euros, ce qui permettra l’achat de quatre véhicules de lutte contre les feux de forêt.