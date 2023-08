"C'est très agréable, on reviendra!", les cyclotouristes conquis par le chemin de halage de la Mayenne

Sur la terrasse de la maison éclusière d'Origné, les vélos sont légion. A l'heure de la pause déjeuner, de nombreux cyclotouristes décident de s'arrêter. Le soleil est un peu caché derrière des nuages mais il ne pleut pas non plus : les groupes défilent, et les cyclistes viennent de partout en France, Lot-et-Garonne, Indre-et-Loire, Orne ou encore Moselle.

La raison de leur venue : la Mayenne et son chemin de halage. "C'est vraiment très agréable", commence Marie-Hélène, "on est entre la rivière et la forêt, c'est paisible." Une atmosphère plaisante "en pleine nature" qu'ont choisi Marie-Hélène et son mari venus du Lot-et-Garonne pour passer une semaine de vacances en pédalant.

Les bonnes infrastructures pour faire du vélo

Danièle et Richard, en provenance de la Touraine, sont eux aussi satisfaits par le cadre. Richard pointe les forces de la Mayenne : "l'avantage ce sont les voies vertes. Elles sont faites pour, on pédale sans croiser de camions, de voitures", Danièle complète : "... et de camping-cars!" Le chemin de halage et ses 85 kilomètres de voies aménagées offre un cadre privilégié pour les cyclotouristes.

Les cyclistes le long de la Mayenne ne trouvent rien à redire à leur voyage mayennais, où presque. "C'est bien aménagé, il y a des bancs, des endroits où s'arrêter, on est biens... Il manque juste un peu de soleil!", et pour Marie-Hélène : "Il fait froid! Il faisait 42 chez nous la semaine dernière!" Un climat qui n'empêche pas de profiter, et le résultat est sans appel "Ah oui on reviendra!"