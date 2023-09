Carburant : Ces Corses assommés par la hausse des prix à la pompe

Les prix continuent de grimper à la pompe, en cette rentrée, flirtant avec les 2€ en moyenne le litre. La première ministre et le ministre de l'économie ont indiqué tour à tour qu'il n'y aurait pas de nouvelle ristourne carburant à attendre de la part de l'Etat ni de chèque carburant.

"Quand on est à la recherche d'un emploi, c'est très handicapant", Sandrine, bénéficiaire du RSA

Quand on a déjà du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, et que l'on est au RSA, à la recherche d'un travail, comme Sandrine, ces nouvelles ne sont pas réjouissantes. Roulant désormais en scooter, faute de moyens, cette mère de 3 enfants indique ne pas avoir bénéficié du chèque carburant "puisqu'il était censé être que pour les gens qui travaillent mais ils ont quand même oublié ceux qui sont au RSA et qui cherchent du travail pour se nourrir" déplore-t-elle. "Il faut se déplacer pour chercher un travail. Avec le litre à 2€ c'est très dur de faire un plein même des fois de mettre 20€ ça fait à peine 10 litres. Ça plombe le budget ! Quand on est à la recherche d'un emploi, c'est très handicapant".

"Je pense qu'on est mal barré"

"Je pense qu'on est mal barré, on s'inquiète beaucoup" poursuit cet automobiliste. "Je pense que tout le monde s'inquiète. J'ai mon fils qui à l'école et c'est vrai que la vie devient de plus en plus chère. Il n’y a pas que le carburant, l'alimentation, il y a tout qui devient problématique".

“Avec les cours, la fac, tout ça... pour faire les allers-retours, c'est compliqué, ça devient cher. En moyenne, je fais au moins l'essence toutes les semaines donc je fais la moitié du réservoir 40€” précise pour sa part Serena, étudiante en STAPS, qui fait le choix d’échelonner ses dépenses. "On est obligé de faire avec, bien sûr que c'est cher, mais je n'attends pas d'être à la fin pour faire mon plein. J'attends, je fais 20€, ça me suffit” ajoute Chjara, elle aussi étudiante en communication à Corte.

"Quand vous habitez dans un village, qu'est-ce que vous voulez faire ?", Dominique, retraité

Pour Dominique, retraité, “on est obligé de venir à la pompe et de faire le plein et de payer, ça augmente tous les jours et puis on paye, c'est indispensable. Quand vous habitez dans un village, qu'est-ce que vous voulez faire ? Pas de transport, rien du tout. Il faut des voitures et il faut se déplacer en voiture, tout simplement"

"Ils croient que nous gagnons notre vie, mais on fait des heures pas possibles pour pas gagner grand-chose", Claude Milani, pompiste

Ayant repris cette station-service en gérance depuis 2012 après en avoir été salarié pendant 6 ans, Claude Milani a vu tour à tour disparaître bon nombre de ses homologues urbains, ne résistant pas aux mises aux normes successives des cuves. Comme il le dit, il tient bon la barre malgré les nombreuses difficultés auxquelles il est confronté. "On est les derniers maillons de la chaîne, les gens, ils croient que nous gagnons notre vie, mais je vous assure qu’on fait des heures pas possibles pour pas gagner grand-chose" explique le dernier pompiste du centre-ville de Bastia. "J'ai commencé, j'avais 4 employés, on se retrouve à 2 à faire des heures pas possibles. On fait plus de mécanique, des lavages, des livraisons de gaz et des colis. On essaie de faire un peu plus de choses, l'essence et le carburant, c'est juste un produit d'appel, ce n'est pas avec ça qu'on peut s'en sortir et il faudrait bien que les gens comprennent que c'est compliqué. Les prix ne sont pas imposés, mais on ne gagne pas grand-chose sur ça. J'ai commencé, c'était à moins d'un euro ; 0,85 le gasoil et 1,05€ le sans-plomb, tout augmente, les prix, il n’y a qu'une chose qui n'augmente pas, ce sont les marges".

