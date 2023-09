Cardinalat à Rome de Monseigneur François Bustillo : Le programme complet

Après la présentation vendredi 29 septembre au Palais de la Chancellerie à Rome de son ouvrage "Le coeur ne se divise pas" (éditions Fayard), Monseigneur François Bustillo donne rendez-vous samedi 30 septembre aux fidèles -qui l'accompagneront dans ce grand moment- à l'Obélisque de la place Saint-Pierre en vue de la distribution des billets individuels pour le consistoire. Consistoire qui se réunira à 10 heures pour la création des 21 cardinaux annoncée par le Pape François durant l'Angélus le 9 juillet, au Vatican. 21 cardinaux dont fait donc partie l'Evêque de Corse âgé de 54 ans et d'origine franco-espagnole. Monseigneur François Bustillo intègrera ainsi le Sacré-Collège composé de 118 cardinaux pouvant élire le Pape.

Pour l'occasion, près de 770 Corses seront présents dans la Basilique Saint-Pierre pour vivre le cardinalat à ses côtés. "Savoir qu'il y a plus de 700 personnes qui vont m'accompagner à un moment important comme le cardinalat, cela signifie que nous avons créé un lien, que ce lien n'est pas virtuel, mais fraternel et réel" avait indiqué Monseigneur François-Xavier Bustillo ce vendredi 22 septembre sur France Bleu RCFM. "Cela signifie que je ne suis pas seul dans la mission, que mon peuple m'accompagne et me soutient. Donc pour moi c'est un bonheur. Et ça m'encourage. Ça me porte, ça me transporte de savoir qu'il y a un peuple qui me dit : François, vas-y à fond, tu n'es pas seul, on est avec toi”.

